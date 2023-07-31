У Рыб проблемы, у Весов — стабильность: Финансовый гороскоп на август 2023 для всех знаков зодиака

По словам эксперта, август пройдёт под знаком ретроградной Венеры — планеты, которая отвечает не только за романтические отношения, но и за финансовое благополучие. Её путешествие через огненный знак зодиака Лев приведёт к переоценке многих убеждений, казавшихся ранее незыблемыми. Глеб Паламарчук уверен: кто-то решит кардинально поменять сферу деятельности, а кто-то откроет для себя возможности, ранее казавшиеся недоступными. Август — хорошее время для пересмотра финансовых целей и привычек. И вот что он пророчит представителям зодиакального круга.

Финансовый гороскоп для Овна

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Август упрочит ваше финансовое положение. Месяц хорошо подходит для увеличения размеров сбережений. Чтобы лишний раз не залезать в копилку, разделите свои накопления на две части — для долгосрочных и краткосрочных целей. Помните о приоритетах и постарайтесь ограничить импульсивные траты. По крайней мере до тех пор, пока не получите продвижение по службе, которое в августе 2023 года весьма вероятно.

Знак зодиака Телец — что ждать от августа 2023 года

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

Первая неделя августа 2023 года может принести небольшие потери на фоне ретроградной Венеры. Вторая половина месяца, наоборот, подарит новые возможности для зарабатывания денег. Вы можете получить выгодное предложение по работе или продвинуться по карьерной лестнице. Дополнительными источниками финансов могут стать выплаты от государства или помощь членов семьи. Кроме того, август отлично подходит для составления финансовой стратегии на год вперёд. Глеб Паламарчук — астролог

Знак зодиака Близнецы и деньги в августе 2023-го

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Наибольшую выгоду в этом месяце принесут рабочие поездки. Именно в них вы можете заключить самые выгодные сделки, которые упрочат материальное положение в долгосрочной перспективе. А вот от инвестиций, особенно в недвижимость, пока лучше отказаться. До конца года лучше инвестировать небольшими суммами и только на короткий срок.

Финансовый гороскоп для знака зодиака Рак

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

По мере того как год движется к своему завершению, финансовое положение становится всё стабильнее. Однако в этом месяце многое будет зависеть от того, насколько дисциплинированно вы будете подходить к своим рабочим обязанностям. Не упускайте открывающихся возможностей из-за нерешительности.

Прогноз для знака зодиака Лев на август 2023 года

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock

В августе у вас будет достаточно энергии для реализации даже самых амбициозных целей. До конца года финансовый поток будет только расти. Вы можете позволить себе и дорогие покупки, и долгосрочные инвестиции. Однако не вкладывайте все деньги в проекты, сформируйте финансовую подушку, достаточную для того, чтобы пережить не самые удачные времена или покрыть непредвиденные расходы.

Денежный прогноз для Девы

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

В этом месяце ваше финансовое положение будет нестабильным, а источники дохода могут меняться. Придерживайтесь консервативной финансовой стратегии: большую часть дохода старайтесь откладывать. Закройте по мере возможности долги и кредиты. А вот ваша карьера находится на подъёме. Вклад не останется незамеченным со стороны руководства, и совсем скоро это приведёт к увеличению финансового потока. Глеб Паламарчук — астролог

Каким окажется август для знака зодиака Весы

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock

В августе вы будете иметь сразу несколько источников дохода, пусть и небольшого. Это могут быть доходы от инвестиций и вкладов, возврат долгов, пособия или помощь от родственников. Выгодными окажутся и новые вложения, особенно в акции и паевые фонды. Чёткое планирование и анализ своей деятельности помогут вам добиться финансовых целей и выйти на новый уровень жизни.

Знак зодиака Скорпион: денежный гороскоп

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

В августе агрессивная финансовая политика может привести к потерям. Направьте свою энергию в более мирное русло, избегайте высокорискованных вложений, не давайте большие суммы в долг или под проценты. Ваша популярность и связи во второй половине месяца приведут к заключению очень выгодных сделок. Пройдите обучение по теме финансов, выгоду от него вы почувствуете уже этой осенью.

Знак зодиака Стрелец и деньги в августе 2023-го

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Хороший доход в этом месяце принесёт семейный бизнес или сделка, связанная с имуществом вашей семьи. Кроме того, обратите внимание на дело, которым вы давно хотели заняться, но пока не решаетесь. Хобби и увлечения, собственный блог или сайт могут стать дополнительными источниками дохода. В последних числах месяца будьте осторожны при заключении любых сделок: высок риск финансовых потерь.

Знак зодиака Козерог — астрологический прогноз на август

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock

Наибольший доход в следующие два месяца могут принести сферы IT, недвижимости, сделки с землёй, инвестиции в основной капитал вашей фирмы. Высока вероятность того, что близкие поддержат бизнес-начинания своими накоплениями. Прислушивайтесь к советам при принятии финансовых решений и избегайте спекулятивных сделок. Август — самый удачный месяц для вас в финансовом плане. Действуйте! Глеб Паламарчук — астролог

Финансовый гороскоп для знака зодиака Водолей

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

Вы можете упрочить своё финансовое положение за счёт сотрудничества с лидерами в вашей отрасли. Уделите внимание повышению финансовой грамотности, особенно в сфере инвестиций. То, в чём вам раньше было лень разбираться, может дать неплохие источники дохода. Пересмотрите и финансовые цели: обнаружите много того, что для вас неактуально и только тормозит ваш рост.

Гороскоп для знака зодиака Рыбы: как будут идти дела с деньгами

Финансовый гороскоп на август 2023 для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock