Не только дыхание маткой: 7 способов раскрыть свою женскую энергию

В современном мире, где превозносятся сила и стойкость, важно также принять более мягкую и очаровательную сторону себя, обратиться к той самой женской энергии, находящейся внутри нас. Рядом с энергетически заряженной девушкой мужчина начинает проявлять свои самые сильные качества.

Часто бывает так, что у самодостаточных, эмансипированных или просто одиноких дам феминная часть как бы начинает прятаться глубоко внутри. Потому что вся энергия уходит на заработок денег, ремонты и решения великого множества проблем. Все усилия имеют накопительный эффект: чем больше времени вы будете уделять повышению женской энергии, тем быстрее увидите положительные изменения в жизни и в своём состоянии. Эти семь советов помогут вам раскрыть свою внутреннюю девочку и увидеть в себе мягкость, доброту и психологическое равновесие.

1. Научитесь проявлять любовь к себе

Чтобы высвободить женскую энергию, начните с основополагающего шага — безусловной любви к себе. Примите все причуды, недостатки и уникальные качества. Воспитывайте свой разум, тело и душу с нежностью и состраданием. Полюбите, наконец, себя, несмотря на изъяны, которые раньше раздражали и расстраивали. Отправьтесь на массаж, маникюр, полежите в ванной с ароматными маслами — и после проявления внимания к собственным чувствам и телу удивитесь внутренней наполненности. Помните, вы — незавершённый шедевр, а любовь к себе — это кисть, добавляющая яркие мазки на холст вашего существования.

2. Займитесь йогой, растяжкой или танцами

Йога, танцы или другие физические активности помогут раскрыть женскую энергию. Фото © Shutterstock

Выразите свою женственность с помощью танцев или растяжки. Йога — это больше, чем просто упражнения и асаны. Это целый образ жизни, практика другого умонастроения, расслабления, медитации. Лучше заниматься в центре под руководством женщины — так вы сможете обменяться с ней энергией. Если вам не подходит йога, можете попробовать растяжку — она придаёт здоровый тонус мышцам, даёт легкость, уверенность. А подтянутое гибкое тело позволяет обезопасить себя от травм.

Танцы развивают гибкость, плавность, грациозность. Вариантов очень много — и восточные танцы, и бальные, и современные. Важно, чтобы вы получали от этого удовольствие. Эти практики не только гармонизируют ваш разум и тело, но и пробуждают в вас изящную женственность и текучую сущность. Позвольте себе двигаться в ритме жизни, высвобождая феминную энергию через каждую плавную позу или танцевальный шаг.

3. Научитесь формулировать свои желания

Это очень важное умение. Правильно сформулированное желание помогает снизить ожидания к другим и избежать возможных проблем в будущем. Например, за желанием "Оставьте меня в покое" может скрываться потребность в заботе. Но близкие могут её не услышать, закрыть за собой дверь, даже не поняв, что делают таким образом только хуже. Сила ваших слов формирует действительную реальность. Раскройте свою женскую энергию, озвучив желания и мечты. Примите силу внутреннего голоса, потому что он — ключ к воплощению той жизни, которую вы себе представляете. К тому же чётко сформулированные желания имеют свойства сбываться.

4. Найдите время для отдыха и себя

Выделите время на себя, займитесь тем, что вам нравится, — это поможет женской энергии раскрыться быстрее. Фото © Shutterstock

Среди суеты жизни очень важно выкроить для себя моменты спокойствия. Пусть это будут 15–20 минут в день. Важно полностью посвятить их себе. Воспринимайте расслабление и заботу как священные ритуалы, чтобы соединиться со своей женской сущностью. Будь то принятие чашка травяного чая или прогулка, цените эти моменты тишины, которые питают душу. Введите регулярную практику с небольшими ритуалами утром и в течение дня по уходу за собой, а также, например, самомассаж или прослушивание любимой музыки. Если мысли уносят в негативные эмоции или проблемы, осознанно возвращайте себя в состояние отдыха. Звучит сложно, но именно это помогает максимально расслабиться.

5. Займитесь медитацией

Откройте для себя огромную вселенную внутри, погрузившись в безмятежную медитацию. В тишине вы подключитесь к интуиции и соединитесь с глубокой мудростью своей женской энергии. Эта практика очищает сознание от негативных мыслей и эмоций, даёт возможность сосредоточиться на внутреннем состоянии. Выделите пять минут на прослушивание спокойной, расслабляющей музыки или пребывания наедине с собой в полнейшей тишине. Попытайтесь отвлечься от мыслительного потока, сосредоточившись на ощущениях. Постепенно медитацию можно увеличить по времени.

6. Разнообразьте свой рацион питания

Правильная и сбалансированная пища помогает не только чувствовать себя хорошо физически, но и ментально. Фото © Shutterstock

Питание вашего тела с помощью разнообразной и здоровой пищи — это не только физическое благополучие, но и гарант ментального здоровья. Насладитесь спелыми фруктами, овощами, рыбой и другими полезными продуктами, которые заряжают энергией и омолаживают вашу душу. Задумайтесь о том, что едите. А кроме того, сколько, когда и с каким настроением. Сбалансированное питание изменит и физическое состояние — очень часто лишний вес уходит, стоит только озадачиться своим рационом. Не переедайте на ночь, ешьте больше сезонных продуктов, готовьте с любовью. Отнеситесь к кулинарным приключениям как к способу раскрыть свою женственность и побаловать себя.

7. Сходите на шоппинг