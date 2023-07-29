"Бытовая магия": Эти 5 ошибок во время уборки портят ауру вашего дома

Когда мы затеваем уборку, часто сталкиваемся с комками пыли, захламлёнными шкафами и бытовой грязью. И желаем, чтобы к нам на помощь прилетел наконец Мистер Пропер, хотя бы разок. Однако мало кто знает, что некоторые привычки во время уборки могут непреднамеренно испортить ауру дома и надолго поселить в нём негативную атмосферу. Эти ошибки вы наверняка допускали и сами, так что самое время исправляться.

1. Убираться в дурном настроении

Вы когда-нибудь слышали об уборке с улыбкой? Хотите верьте, хотите нет, но настроение, которое вы привносите во время наведения порядка, влияет на атмосферу дома. Поэтому, если позитива нет, лучше повременить и отложить это дело на более благоприятное время. Уборка с негативными мыслями может превратить терапевтическую задачу в утомительную рутинную работу, оставив после себя кучу негатива. Возьмите за привычку позитивную уборку: включите любимую музыку и пританцовывайте — в результате дом станет чище, а атмосфера — светлее.

2. Не проветривать помещения

После уборки химическими средствами очень важно проветривать помещение, чтобы не испортить энергетику дома. Фото © Shutterstock

После уборки химическими средствами очень важно дать вашему дому глоток свежего воздуха. Проветривайте помещения, чтобы испарения и запахи рассеивались, иначе здоровой окружающей среды в гнёздышке не добиться. Кроме того, инвестируйте в очистители и дезинфицирующие увлажнители воздуха или используйте естественные воздухоочистительные растения, чтобы кислород в доме был целительным и создавал оживляющую ауру.

3. Хранить бесполезные и ненужные вещи

Избавьтесь от ненужного хлама и вещей, которые вызывают плохие воспоминания. Треснутая посуда, пустые коробки на балконе, старая одежда, которая лежит без дела, — всё это создаёт своеобразное энергетическое болото. Эти вещи не могут нести позитивную энергию. Избавляйтесь от них без сожаления, если выкинуть жалко, отдайте нуждающимся. Освобождая своё пространство от хлама, вы создаёте обстановку, которая кажется лёгкой, открытой и гостеприимной.

4. Выметать сор из избы и к порогу

Не выметайте сор из дома и не метите его к порогу — это ошибка, из-за которой мгновенно портится аура дома. Фото © Shutterstock

Обратите внимание, куда вы выметаете сор во время уборки. По традициям нашей культуры, его не рекомендуют выметать из избы. А в китайской — запрещено мести сор к порогу, так как именно в углах квартиры, дома концентрируется самая негативная энергетика. Когда метёте к порогу, вы её только усиливаете. А чтобы негатив нивелировать, заглушить, сметать всё лучше в центр комнаты.

5. Не делаете влажную уборку

Негативная энергия Ша накапливается в пыли, паутине и мусоре. Эта так называемая застойная аура может затаиться во всяких труднодоступных местах, и сухой уборкой здесь не обойтись. Частицы пыли и грязи эффективно удаляются только с помощью влажной тряпки или даже специальной техники. Намывая полы, особое внимание уделяйте углам и поверхностям под диваном, шкафом, столом — именно там больше всего спряталось плохой энергии. Да, там никто грязь не видит, но задача чистоты не только во внешней стерильности. Учитесь на ошибках, и дом отблагодарит вас своим уютом.