Им виднее: 7 тем, в которых старшее поколение и правда разбирается лучше молодёжи
Часто подрастающее поколение отказывается перенимать опыт старших. Но мы-то знаем, что у возраста есть свои преимущества. Собрали вопросы, на которые у старшего поколения уже давно есть решения.
Все эти "занудные старики" всегда имели личные взгляды на жизнь, которые пытались передать подрастающему поколению. Некоторые из этих ценностей могут казаться устаревшими и неприемлемыми для молодёжи, однако есть ряд и таких вопросов, в которых к старшим всё же стоит прислушаться. Иначе не избежать беды.
1. Уважение к традициям
Какие ценности объединяют старшее и молодое поколения. Фото © ТАСС / Александр Овчинников, Владимир Сварцевич
Молодёжь сегодня часто забывает о правильном обращении со старшими. И зря, то поколение всегда уважало своих родителей, и это позволяло им сохранять культуру и традиции. Юношам и девушкам пора понять, что уважение к старшим — ключ к сохранению особенностей своего народа.
2. Работа над собой
Старшее поколение было более дисциплинированным и целеустремлённым, чем молодёжь сегодня. Они понимали, что успех приходит только тогда, когда ты работаешь над собой и развиваешь навыки. Новоиспечённые взрослые должны принять эту ценность и наконец взять быка за рога, чтобы достичь успеха в жизни.
3. Здоровый образ жизни
Почему молодёжи нужно вернуться к традиционным ценностям, чтобы добиться успеха в жизни. Фото ©. ТАСС / Г. Добровольский
Наше поколение было более здоровым, чем нынешнее сегодня. Потому что вели более активный образ жизни и питались качественной пищей. Молодёжи нужно осознать, что ЗОЖ — это не (только) выдумки маркетологов, а ещё и залог хорошего здоровья и, как следствие, счастливой жизни.
4. Культура чтения
Старшее поколение было более образованным и культурным. Люди читали много книг, это позволяло расширять свой кругозор и улучшать необходимые навыки. Молодёжи следует понять и принять, что культура чтения — это ключ к образованию и развитию.
5. Социальные навыки
Семь тем, на которые молодёжи нужно обратить внимание, чтобы добиться успеха в жизни. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Александр Обуховский
Поколение, чьё детство прошло в прошлом веке, было более социально адаптированным, чем нынешняя молодёжь, погрязшая в гаджетах. Они умели общаться с людьми, строить отношения и находить общий язык... И это без соцсетей! Молодёжь должна понимать, что социальные навыки — это основа, которая как поможет в жизни, так и разрушит, если прокачать навык общения в итоге не получится.
6. Финансовая грамотность
Старшее поколение было более финансово грамотным, чем молодёжь сегодня. Они понимали, как управлять своими финансами, и действительно умели экономить и копить. Никаких кредитов, не то что сейчас! Подрастающим взрослым пора научиться финансовой грамотности, чтобы быть независимыми в современном мире.
7. Семейные ценности
Почему к словам старших действительно стоит прислушиваться: семь вопросов, в которых старики разбираются лучше. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин
В наше время общество было более ориентированным на семью, чем современная молодёжь. Все понимали, что это важная часть жизни. Потому заботились о близких родственниках и друзьях. Юным парням и девушкам срочно пора понять: семья — это ценность, её нужно ценить и беречь.
В каких-то вопросах старики и правда отстали от жизни. Но всё же старшее поколение обладает ценными знаниями и опытом, не игнорируя которые можно гораздо легче добиться успеха в жизни. Но поймёт ли это молодёжь? Большой вопрос.
Отношения / Психология
ТАСС / Анатолий Кузярин