Им виднее: 7 тем, в которых старшее поколение и правда разбирается лучше молодёжи

Все эти "занудные старики" всегда имели личные взгляды на жизнь, которые пытались передать подрастающему поколению. Некоторые из этих ценностей могут казаться устаревшими и неприемлемыми для молодёжи, однако есть ряд и таких вопросов, в которых к старшим всё же стоит прислушаться. Иначе не избежать беды.

1. Уважение к традициям

Какие ценности объединяют старшее и молодое поколения. Фото © ТАСС / Александр Овчинников, Владимир Сварцевич

Молодёжь сегодня часто забывает о правильном обращении со старшими. И зря, то поколение всегда уважало своих родителей, и это позволяло им сохранять культуру и традиции. Юношам и девушкам пора понять, что уважение к старшим — ключ к сохранению особенностей своего народа.

2. Работа над собой

Старшее поколение было более дисциплинированным и целеустремлённым, чем молодёжь сегодня. Они понимали, что успех приходит только тогда, когда ты работаешь над собой и развиваешь навыки. Новоиспечённые взрослые должны принять эту ценность и наконец взять быка за рога, чтобы достичь успеха в жизни.

3. Здоровый образ жизни

Почему молодёжи нужно вернуться к традиционным ценностям, чтобы добиться успеха в жизни. Фото ©. ТАСС / Г. Добровольский

Наше поколение было более здоровым, чем нынешнее сегодня. Потому что вели более активный образ жизни и питались качественной пищей. Молодёжи нужно осознать, что ЗОЖ — это не (только) выдумки маркетологов, а ещё и залог хорошего здоровья и, как следствие, счастливой жизни.

4. Культура чтения

Старшее поколение было более образованным и культурным. Люди читали много книг, это позволяло расширять свой кругозор и улучшать необходимые навыки. Молодёжи следует понять и принять, что культура чтения — это ключ к образованию и развитию.

5. Социальные навыки

Семь тем, на которые молодёжи нужно обратить внимание, чтобы добиться успеха в жизни. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Александр Обуховский

Поколение, чьё детство прошло в прошлом веке, было более социально адаптированным, чем нынешняя молодёжь, погрязшая в гаджетах. Они умели общаться с людьми, строить отношения и находить общий язык... И это без соцсетей! Молодёжь должна понимать, что социальные навыки — это основа, которая как поможет в жизни, так и разрушит, если прокачать навык общения в итоге не получится.

6. Финансовая грамотность

Старшее поколение было более финансово грамотным, чем молодёжь сегодня. Они понимали, как управлять своими финансами, и действительно умели экономить и копить. Никаких кредитов, не то что сейчас! Подрастающим взрослым пора научиться финансовой грамотности, чтобы быть независимыми в современном мире.

7. Семейные ценности

Почему к словам старших действительно стоит прислушиваться: семь вопросов, в которых старики разбираются лучше. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

В наше время общество было более ориентированным на семью, чем современная молодёжь. Все понимали, что это важная часть жизни. Потому заботились о близких родственниках и друзьях. Юным парням и девушкам срочно пора понять: семья — это ценность, её нужно ценить и беречь.