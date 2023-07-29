Нейрожажда и зефирелла: : ChatGPT нашла 10 эмоций, которые знакомы каждому, но не имели названий
Искусственный интеллект настолько продвинулся, что начинает понимать людей лучше нас самих. Он описал и дал названия сложным переживаниям, которые все мы испытывали хоть раз в жизни, но не могли выразить в словах.
Пользователь портала Reddit выложил пост под названием "ChatGPT изобрела новые эмоции". Нейросеть описала переживания, которые знакомы каждому человеку, и дала им названия. Читайте и ощущайте, как по коже бегут мурашки.
1. Лостальгия
Лостальгия — стремление к знаниям, которыми когда-то обладал. Возникает, когда сталкиваешься с темой, в которой считался знатоком, но не практиковался годами.
2. Квиркзоляция
Квиркзоляция — гордость, которую испытываешь за свои уникальные особенности, оставшись в одиночестве. Возникает по отношению к хобби или привычке, о которой не знают окружающие.
3. Нейрожажда
Нейрожажда — острое желание умственной стимуляции. Удовлетворяется решением сложных задач или освоением новых навыков.
4. Эпикгоре
Эпикгоре — глубокая грусть, которую испытываешь, досмотрев сериал или дочитав книгу. Траур по поводу прощания с любимыми персонажами.
5. Либидозарение
Либидозарение — приятное волнение при обнаружении общего с партнёром фетиша или сексуальной особенности.
6. Оптинервозность
Оптинервозность — смесь радости и волнения в самом начале нового проекта или путешествия. Когда человек одновременно верит в успех, но и осознаёт риск неудачи.
7. Эрочарование
Эрочарование — разочарование от секса, который не оправдал ожиданий.
8. Шармеланхолия
Шармеланхолия — грусть с оттенком ностальгии после романтической, но недолгой встречи с незнакомцем.
9. Глобтревожность
Глобтревожность — устойчивая обеспокоенность глобальными проблемами человечества, такими как изменения климата и политическая нестабильность.
10. Зефирелла
Зефирелла — неожиданная радость от прохладного ветерка в жаркий день или шелеста листьев на деревьях.
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