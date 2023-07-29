Нейрожажда и зефирелла: : ChatGPT нашла 10 эмоций, которые знакомы каждому, но не имели названий

Пользователь портала Reddit выложил пост под названием "ChatGPT изобрела новые эмоции". Нейросеть описала переживания, которые знакомы каждому человеку, и дала им названия. Читайте и ощущайте, как по коже бегут мурашки.

1. Лостальгия

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Лостальгия — стремление к знаниям, которыми когда-то обладал. Возникает, когда сталкиваешься с темой, в которой считался знатоком, но не практиковался годами.

2. Квиркзоляция

Изображение © Reddit / Philipp

Квиркзоляция — гордость, которую испытываешь за свои уникальные особенности, оставшись в одиночестве. Возникает по отношению к хобби или привычке, о которой не знают окружающие.

3. Нейрожажда

Изображение © Reddit / Philipp

Нейрожажда — острое желание умственной стимуляции. Удовлетворяется решением сложных задач или освоением новых навыков.

4. Эпикгоре

Изображение © Reddit / Philipp

Эпикгоре — глубокая грусть, которую испытываешь, досмотрев сериал или дочитав книгу. Траур по поводу прощания с любимыми персонажами.

5. Либидозарение

Изображение © Reddit / Philipp

Либидозарение — приятное волнение при обнаружении общего с партнёром фетиша или сексуальной особенности.

6. Оптинервозность

Оптинервозность — смесь радости и волнения в самом начале нового проекта или путешествия. Когда человек одновременно верит в успех, но и осознаёт риск неудачи.

7. Эрочарование

Изображение © Reddit / Philipp

Эрочарование — разочарование от секса, который не оправдал ожиданий.

8. Шармеланхолия

Изображение © Reddit / Philipp

Шармеланхолия — грусть с оттенком ностальгии после романтической, но недолгой встречи с незнакомцем.

9. Глобтревожность

Изображение © Reddit / Philipp

Глобтревожность — устойчивая обеспокоенность глобальными проблемами человечества, такими как изменения климата и политическая нестабильность.

10. Зефирелла

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