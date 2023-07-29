10 архивных фото с советских курортов, глядя на которые вы срочно захотите в отпуск

Если любите историю и вам любопытно, как отдыхали люди в прошлом, эта подборка точно для вас. Собрали десять архивных кадров с советских курортов, которые наглядно покажут, как наши родители проводили отпуск, не выезжая из страны! Отдых на море, пляжи, кафе-рестораны, виндсёрфинг и многое другое — это далеко не полный список. Приготовьтесь к виртуальному путешествию назад в СССР.