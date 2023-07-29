10 архивных фото с советских курортов, глядя на которые вы срочно захотите в отпуск
Вспоминая СССР, вряд ли кто-то подумает о курортах. Всё-таки у Страны Советов были совсем другие цели. Тем не менее это вовсе не означает, что в Союзе ничего такого не было. Совсем наоборот! И эти архивные кадры докажут.
Если любите историю и вам любопытно, как отдыхали люди в прошлом, эта подборка точно для вас. Собрали десять архивных кадров с советских курортов, которые наглядно покажут, как наши родители проводили отпуск, не выезжая из страны! Отдых на море, пляжи, кафе-рестораны, виндсёрфинг и многое другое — это далеко не полный список. Приготовьтесь к виртуальному путешествию назад в СССР.
Лето 1954 г. Латвийская ССР. Юрмала. Отдыхающие на пляже в курортном поселке Майори на берегу Рижского залива.
Курорты СССР: взгляд в прошлое. Фото © ТАСС
Лето 1958 г. СССР. Краснодарский край. Сочи. Отдыхающие на городском пляже.
Курорты СССР: что изменилось за годы? Фото © ТАСС
Август 1968 г. СССР. Ставропольский край. Железноводск. Кафе-ресторан "Горный" в здании торгового центра.
Время отдыха: как проводили отпуск в СССР. Фото © ТАСС / Шулепов Евгений
Лето 1970 г. Украинская ССР. Крым. Отдыхающие на пляже в посёлке Гурзуф.
Советские курорты: как в СССР проводили отдых. Фото © ТАСС / Соболев Валентин
Июнь 1975 г. Украинская ССР. Крым. Ялта. Фуникулёр доставляет к морю отдыхающих пансионата "Донбасс".
Курорты СССР: где и как отдыхали советские граждане. Фото © ТАСС / Ильенко Юрий
Июль 1981 г. Латвийская ССР. Юрмала. Вид на пляж курорта.
Фотографии советских курортов. Фото © ТАСС / Колесников Борис
Июль 1983 г. Грузинская ССР. Пицунда. Городской пляж.
Как отдыхали советские люди? Фото © ТАСС / Чохонелидзе Ираклий
Июль 1985 г. Украинская ССР. Ялта. Бассейн санатория "Ясная Поляна".
Архивные фотографии с лучших курортов СССР. Фото © ТАСС / Репик Владимир
Июль 1986 г. Латвийская ССР. Юрмала. Любители виндсёрфинга во время тренировки.
История курортного отдыха в СССР. Фото © ТАСС / Иванов Олег, Янис Круминьш, Улдис Паже
Сентябрь 1987 г. Украинская ССР. Крым. Судак. Побережье Судакской бухты.
Фотоотчёт с советских курортов. Фото © ТАСС / Соболев Валентин
Не нужно быть историком, чтобы изучать прошлое нашей страны. Этих десяти кадров достаточно, чтобы понять, насколько популярными были курорты того времени! Надеемся, эти фотографии СССР вдохновили вас на путешествие во времени и разблокировали приятные воспоминания.
ТАСС / Соболев Валентин