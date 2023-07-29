Эксперт предупредил о возможности остаться без пенсии по старости

В России для получения страховой пенсии по старости необходимо наличие трудового стажа и пенсионных накоплений. О проблемах при начислении выплат и путях их решения в беседе с агентством "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Юрист отметил, что страховая пенсия по старости не зависит от продолжения или непродолжения трудовой деятельности. Но для её получения требуется стаж не менее 14 лет и 25,8 пенсионных балла. Если же стаж меньше, можно продолжать работать или докупить баллы, предварительно подав заявление в Социальный фонд.

Вносить деньги можно как разовым платежом, так и ежемесячно. Годовой минимум страховых взносов прибавляет год к стажу, но докупить можно только половину страхового стажа, подчеркнул Виноградов.