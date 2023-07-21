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21 июля, 14:48

В Госдуме анонсировали новую индексацию пенсий

Депутат Бессараб: 1 августа пройдёт индексация пенсий работающих пенсионеров

В рамках ежегодного перерасчёта пенсий для работающих пенсионеров с 1 августа выплаты увеличатся на сумму до трёх пенсионных баллов (371,31 рубля). Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"С 1 августа выплаты работающим пенсионерам проиндексируют. Это не значит, что на три балла все. Кто-то заработал один балл, кто-то два", — сказала Бессараб Ura.ru.

Пенсии и зарплаты в цифровых рублях: Когда и как начнут делать выплаты

Пенсии и зарплаты в цифровых рублях: Когда и как начнут делать выплаты

Ранее юрист Ирина Белова напомнила, что ежегодный перерасчёт пенсии с 1 августа, в отличие от ежегодной индексации пенсии, не зависит от того, трудоустроен ли пенсионер в текущем году, то есть 2023-м. Социальные выплаты в августе коснутся также семей с детьми.

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ТАСС / Станислав Тихомиров

Ирина Фальке
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