Пенсии и зарплаты в цифровых рублях: Когда и как начнут делать выплаты Стало известно, когда цифровым рублём можно будет расплачиваться в магазинах. Кроме того, третья форма валюты будет использоваться для начисления пенсий и зарплат. При этом закон о цифровом рубле вступает в силу уже 1 августа 2023 года. Когда и как будут делать выплаты? 20 июля, 09:15 9300 9300 С 1 августа вступает в силу закон о цифровом рубле. Обложка@Shutterstock

Что такое цифровой рубль и зачем он нужен

Цифровой рубль — это третья форма валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Все они будут приниматься к оплате одновременно. Таким образом, после введения цифрового рубля наличные деньги никуда не исчезнут. Также можно будет делать безналичные переводы и расплачиваться банковскими картами, как и раньше. Просто появится возможность использовать для расчётов ещё и цифровой рубль.

В Центробанке сообщили, что хранится цифровые рубли будут в цифровых кошельках физических лиц и компаний, которые будут открываться на платформе регулятора. Там же будут проводиться и операции с новой формой валюты. Доступ к цифровым кошелькам будет через обычные мобильные приложения банков и интернет-банки.

— Цифровой рубль очень удобное и эффективное средство платежа. С его помощью оплата и переводы проходят быстрее и легче. Появятся новые возможности для мгновенных расчётов между пользователями без посредников или промежуточных банковских систем. Таким образом, сократятся время и затраты на проведение трансакций, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Какие новшества ждут россиян с 1 августа 2023 года

Госдума приняла базовый закон, в котором закрепляются правовые нормы введения цифрового рубля. Оператором платформы новой формы валюты является Банк России. Сейчас его обязательства перед пользователями закрепили на законодательном уровне. Это значит, что регулятор несёт ответственность за открытие цифровых кошельков и проведение операций с цифровыми рублями.

Тут важно отметить, что цифровой рубль создаётся только как средство для проведения платежей и переводов. Он не предназначен для вкладов и кредитов. Проценты на цифровой рубль тоже начислять не будут, как и кешбэк.

В законе, который приняла Госдума, закладывается основа для развития платформы цифрового рубля. Его основные нормы вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Когда можно будет получать пенсии и зарплаты в цифровых рублях

Стоит отметить, что вокруг цифрового рубля появилось очень много заблуждений. Одно из них заключается в том, что пенсии и зарплаты будут перечислять в цифровых рублях уже с 1 августа этого года. Это не так.

На самом деле цифровой рубль будет внедряться в оборот постепенно. Сейчас для него готовится нормативная база. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля в России возможно с начала 2025 года. До этого момента будет идти тестирование. Начнётся оно с базовых операций и в следующем году будет расширено на другие операции, в том числе платежи в одно касание. Когда специалисты убедятся, что система работает чётко и без сбоев, то только после этого будет принято решение о внедрении цифрового рубля в массовый оборот.

— Также стоит отметить, что никто автоматически переводить пенсии и зарплаты в цифровой рубль не будет. Каждый человек сам сможет выбрать, в какой форме ему получать деньги. Например, сейчас пенсионеры могут получать выплаты на банковскую карту или наличными на почте. Зарплату тоже можно получать наличными, но обычно люди автоматически соглашаются на карту. Просто это удобнее. То есть пользоваться или не пользоваться цифровыми рублями, каждый будет решать для себя сам, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева