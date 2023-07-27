Раскрыт размер пенсий в новых регионах России

В новых российских регионах размер пенсии в среднем составляет 18,2 тысячи рублей, что на порядок выше, чем было при Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства труда.

"87,4% получателей <...> в новых регионах получают выплаты в большем, нежели прежде, размереЮ и 12,6% получают <...> с доплатой до прежнего размера", — отмечается в статье.

Лидируют по размерам пенсии жители ДНР, где средняя выплата достигает 18,29 тысячи рублей. Далее идут Запорожская область и ЛНР, где пожилые люди получают по 17,92 и 17,31 тысячи рублей соответственно. В Херсонской области средний размер пенсии — 16,9 тысячи рублей.

В Минтруде подчеркнули, что все пенсионные перерасчёты в новых регионах РФ затронут более полутора миллионов человек. Средства будут выделены как из федерального, так и из региональных бюджетов.