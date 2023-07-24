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24 июля, 06:48
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Россиянам объяснили, что делать, если не назначают пенсию

Эксперт Дайнеко: Пенсию не назначают из-за нехватки стажа, но его можно купить

Маленький стаж или нехватка пенсионных баллов могут быть причиной того, что гражданину не назначают пенсию. И это возможно решить, "докупив" недостающее. Подробнее об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

"Решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или "докупить". Если с первым вариантом понятно, то под вторым подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов", — подчеркнула она в беседе с Ura.ru.

При этом нужно понимать, что купить можно только недостающий обычный страховой стаж. Приобрести специальный, например "северный", не удастся. Причём оплатить можно лишь один год. В 2023 году минимальная сумма взносов для покупки стажа составляет 42 878,88 рубля, которая равна 1,02 балла, а максимальная — 343 031,04 рубля (8,13 балла).

"Год уплаты взносов увеличит страховой стаж на один год. Нужно учитывать, что добровольные взносы можно внести только за текущий год, за предыдущие нельзя", — отметила Дайнеко.

Она посоветовала заранее проанализировать недостаток баллов и стажа. Также купить разрешается до половины необходимого количества выслуги лет, причём приобрести его можно как за себя, так и за другого человека.

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Freepik / freepik

Светлана Оперук
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