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10 июля, 14:04

В России заработает новая программа долгосрочных накоплений

Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений с 2024 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске в новом году программы долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Он подразумевает введение договора, согласно которому гражданин РФ обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, который в дальнейшем обязуется делать выплаты при наступлении определённых оснований. Согласно закону, получателем средств из фонда можно сделать не только себя, но и других людей.

Документ определяет особенности деятельности НПФ в рамках программы долгосрочных сбережений, а именно: условия договора, основания и порядок выплаты сбережений, перечень особых жизненных ситуаций, условия выплаты сбережений наследникам в случае смерти участника программы.

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А ранее Путин подписал закон, согласно которому Социальный фонд России будет обязан информировать всех клиентов о суммах пенсионных накоплений и их правах на выплаты.

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Андрей Бражников
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