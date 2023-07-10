В России заработает новая программа долгосрочных накоплений

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске в новом году программы долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Он подразумевает введение договора, согласно которому гражданин РФ обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, который в дальнейшем обязуется делать выплаты при наступлении определённых оснований. Согласно закону, получателем средств из фонда можно сделать не только себя, но и других людей.

Документ определяет особенности деятельности НПФ в рамках программы долгосрочных сбережений, а именно: условия договора, основания и порядок выплаты сбережений, перечень особых жизненных ситуаций, условия выплаты сбережений наследникам в случае смерти участника программы.