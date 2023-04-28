Путин обязал Соцфонд информировать россиян о размере пенсионных накоплений
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Социальный фонд России будет обязан информировать всех клиентов о суммах пенсионных накоплений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Законопроектом предлагается дополнить <...> обязанностью Социального фонда России по информированию также и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтённых на пенсионном счёте накопительной пенсии, и правах на выплаты за счёт средств пенсионных накоплений", — отмечается в документе.
Вместе с тем предполагается начать использовать Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере для информирования застрахованных лиц.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, кто из пенсионеров может рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая. Стоит отметить, что масштабного увеличения выплат не ожидается, однако есть и некоторые нюансы. Например, достигшим 80-летнего возраста по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей.
ТАСС / RBC / Владислав Шатило