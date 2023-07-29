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29 июля, 03:10

В Турции сочли маловероятным отказ от системы "всё включено" в отелях

Советник мэра Антальи Айык назвал маловероятным отказ от системы "всё включено"

Полный отказ от системы "всё включено" в отелях Турции маловероятен, но некоторые изменения могут появиться из-за различных требований туристов и выросших цен на отдых. Об этом заявил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров страны Осман Айык.

"У нас разные клиенты с разными требованиями: есть те, кто нуждается в all-inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. "Всё включено" в Турции полностью отменять никто не станет", сказал Айык в беседе с РИА "Новости".

Названы продукты, от которых надо отказаться на отдыхе по системе "всё включено"

Названы продукты, от которых надо отказаться на отдыхе по системе "всё включено"

При этом советник мэра Антальи допустил введение различных вариаций системы. По словам Айыка, появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет самостоятельно добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно. Если же страна решит отменить систему "всё включено", то это станет образцом и другие страны последуют этому примеру, уверен он.

Глава представительства Ассоциации туроператоров Турции в Кемере Мехмет Акбаба считает, что нужно делать постепенные шаги по отказу от этой системы. Отказ от "всё включено" нужен, потому что значительное число продуктов выбрасывается на фоне мирового кризиса и увеличения цен на продовольствие.

"Накидывай на клиента сорокет": как в агентствах дурят туристов

"Накидывай на клиента сорокет": как в агентствах дурят туристов

Ранее Лайф писал, что отели и авиакомпании Турции увеличили цены для россиян примерно на 20%, тогда как для европейцев они остались прежними. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян объяснил, что причины этого — во времени и продолжительности отдыха.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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