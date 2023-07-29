В Турции сочли маловероятным отказ от системы "всё включено" в отелях

Полный отказ от системы "всё включено" в отелях Турции маловероятен, но некоторые изменения могут появиться из-за различных требований туристов и выросших цен на отдых. Об этом заявил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров страны Осман Айык.

"У нас разные клиенты с разными требованиями: есть те, кто нуждается в all-inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. "Всё включено" в Турции полностью отменять никто не станет", — сказал Айык в беседе с РИА "Новости".

При этом советник мэра Антальи допустил введение различных вариаций системы. По словам Айыка, появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет самостоятельно добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно. Если же страна решит отменить систему "всё включено", то это станет образцом и другие страны последуют этому примеру, уверен он.

Глава представительства Ассоциации туроператоров Турции в Кемере Мехмет Акбаба считает, что нужно делать постепенные шаги по отказу от этой системы. Отказ от "всё включено" нужен, потому что значительное число продуктов выбрасывается на фоне мирового кризиса и увеличения цен на продовольствие.