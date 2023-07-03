Эксперт объяснил, почему Турция стала дороже для россиян, но не для европейцев

Отели и авиакомпании Турции увеличили цены для россиян примерно на 20%, тогда как для европейцев они остались прежними. Причины этого — во времени и продолжительности отдыха, объяснил вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян.

"Цены были подняты не специально для россиян, а для всех рынков, которые выкупают туры на короткие сроки, — то есть и для казахского, туркменского, узбекского, азербайджанского и так далее. Дело в том, что россияне приезжают на побережья Турции только с апреля по конец октября, а с ноября по март их нет", — пояснил Мкртчян в беседе с радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, Западная Европа посещает турецкое побережье круглый год, поэтому европейцы претендуют на более низкие цены. И это правильно, так как гостиницу в таком случае выкупают на все 12 месяцев, а не на семь, указал он.