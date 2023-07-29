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29 июля, 03:22

УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на решение Зеленского

Отмечание Рождества в декабре пришло в православие из Турции, и непонятно, почему для украинского народа турецкие традиции должны быть более близки, чем иерусалимские и вифлеемские. Так прокомментировал "Стране.ua" подписанный Владимиром Зеленским закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

По его словам, все главные события в православии отслеживаются по юлианскому календарю, поэтому каноническая Украинская православная церковь продолжит отмечать этот светлый праздник 7 января, как и подавляющее большинство украинцев.

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"Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем", — посетовал митрополит.

Напомним, ранее Зеленский утвердил перенос Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. Этот день в стране официально становится нерабочим, а 7 января из перечня праздничных и выходных дней было исключено.

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Українська православна церква

Лариса Сафронова
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