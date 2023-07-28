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28 июля, 12:47

Зеленский утвердил перенос Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым Рождество в стране будет отмечаться по новоюлианскому церковному календарю — 25 декабря. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

25 декабря на Украине официально становится нерабочим, а 7 января из перечня праздничных и выходных дней было исключено. Также в соответствии с новым законом День украинской государственности переносится с 28 на 15 июля, а День защитников и защитниц Украины — с 14 на 1 октября.

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Законопроект о переносе празднования в стране Рождества был одобрен парламентом в июле. Зеленский объяснял изменения тем, что украинцам всегда "навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря". Переход на новоюлианский календарь с Рождеством 25 декабря накануне одобрило заседание Поместного собора раскольнической ПЦУ.

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ТАСС / Анна Марченко

Ирина Фальке
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