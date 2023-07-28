Зеленский утвердил перенос Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым Рождество в стране будет отмечаться по новоюлианскому церковному календарю — 25 декабря. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
25 декабря на Украине официально становится нерабочим, а 7 января из перечня праздничных и выходных дней было исключено. Также в соответствии с новым законом День украинской государственности переносится с 28 на 15 июля, а День защитников и защитниц Украины — с 14 на 1 октября.
Законопроект о переносе празднования в стране Рождества был одобрен парламентом в июле. Зеленский объяснял изменения тем, что украинцам всегда "навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря". Переход на новоюлианский календарь с Рождеством 25 декабря накануне одобрило заседание Поместного собора раскольнической ПЦУ.
ТАСС / Анна Марченко