Раскольническая церковь Украины перешла на новоюлианский календарь с Рождеством 25 декабря

В так называемом Поместном соборе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердили переход на использование нового календаря, предусматривающего перенос праздника Рождества Христова на 25 декабря. Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний (Думенко).

"Завершилось заседание Поместного собора. <…> Было принято важное историческое решение о переходе на новый календарь, на новоюлианский календарь", — заявил он в эфире украинского телевидения.