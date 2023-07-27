Раскольническая церковь Украины перешла на новоюлианский календарь с Рождеством 25 декабря
ПЦУ подтвердила переход на новоюлианский календарь с Рождеством 25 декабря
В так называемом Поместном соборе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердили переход на использование нового календаря, предусматривающего перенос праздника Рождества Христова на 25 декабря. Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний (Думенко).
"Завершилось заседание Поместного собора. <…> Было принято важное историческое решение о переходе на новый календарь, на новоюлианский календарь", — заявил он в эфире украинского телевидения.
Напомним, что 24 мая Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины решил перейти на новый календарь. Епископы почти единогласно поддержали этот переход: против высказался один и ещё один воздержался. А 14 июля Верховная рада Украины приняла законопроект о переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.
Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto