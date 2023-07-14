Верховная рада законодательно закрепила празднование Рождества 25 декабря
Верховная рада Украины приняла законопроект о переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, сообщил народный депутат парламента Ярослав Железняк.
Целью документа, как подчёркивается, был "отказ от российского наследия навязывания празднования" церковного праздника 7 января.
Ранее в РПЦ заявили, что каноническая Украинская православная церковь не примет "календарную реформу". Там подчеркнули, что такими действиями президент страны Владимир Зеленский маргинализирует Церковь.
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