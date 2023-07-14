Верховная рада законодательно закрепила празднование Рождества 25 декабря

Верховная рада Украины приняла законопроект о переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, сообщил народный депутат парламента Ярослав Железняк.

Целью документа, как подчёркивается, был "отказ от российского наследия навязывания празднования" церковного праздника 7 января.