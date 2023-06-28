В РПЦ считают, что украинские верующие не примут даты "нового" Рождества
РПЦ: Зеленский маргинализирует украинскую церковь "календарной реформой"
Президент Украины Владимир Зеленский маргинализирует УПЦ переносом даты празднования православного Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом рассказал представитель РПЦ, отметив, что каноническая Украинская православная церковь и её владыка Онуфрий не примут "календарную реформу".
"Очевидно, что эта инициатива является попыткой маргинализировать Украинскую православную церковь, возглавляемую владыкой Онуфрием, которая, очевидно, не примет навязываемой ей календарной реформы. Очевидно, что провоцируется конфликт между теми верующими, которые хотят жить по старому календарю, и властью, которая хочет этого их лишить", — сообщил NEWS.ru источник в РПЦ.
Ранее в среду Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря — на европейский манер, как это ранее уже было сделано с другими праздниками. Идею Зеленского отмечать Рождество в Незалежной на государственном уровне по западному образцу высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.