В РПЦ считают, что украинские верующие не примут даты "нового" Рождества

Президент Украины Владимир Зеленский маргинализирует УПЦ переносом даты празднования православного Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом рассказал представитель РПЦ, отметив, что каноническая Украинская православная церковь и её владыка Онуфрий не примут "календарную реформу".

"Очевидно, что эта инициатива является попыткой маргинализировать Украинскую православную церковь, возглавляемую владыкой Онуфрием, которая, очевидно, не примет навязываемой ей календарной реформы. Очевидно, что провоцируется конфликт между теми верующими, которые хотят жить по старому календарю, и властью, которая хочет этого их лишить", — сообщил NEWS.ru источник в РПЦ.