Отказ от празднования православного Рождества является лишь "очередным пазлом в антихристианской картине киевского режима". Такое мнение выразил руководитель идеологического отдела "Царьграда" Михаил Тюренков.

"Дело в том, что тем самым унижаются миллионы православных христиан, свято чтущих эти традиции и не представляющих никакого другого Рождества, как празднуемое 7 января", — отметил Тюренков.

Также обозреватель отметил угрозу, которая исходит от киевского режима для православных христиан. Как подчеркнул Тюренков, чтобы предотвратить очередную волну репрессий от украинских властей, необходимо освободить исконно русские православные земли бывшей Украины и сделать это до наступления Рождества.