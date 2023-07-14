Киев унизил миллионы верующих, украв у них Рождество, заявил публицист
Публицист Тюренков: Перенеся Рождество, Киев унизил миллионы верующих
Отказ от празднования православного Рождества является лишь "очередным пазлом в антихристианской картине киевского режима". Такое мнение выразил руководитель идеологического отдела "Царьграда" Михаил Тюренков.
"Дело в том, что тем самым унижаются миллионы православных христиан, свято чтущих эти традиции и не представляющих никакого другого Рождества, как празднуемое 7 января", — отметил Тюренков.
Также обозреватель отметил угрозу, которая исходит от киевского режима для православных христиан. Как подчеркнул Тюренков, чтобы предотвратить очередную волну репрессий от украинских властей, необходимо освободить исконно русские православные земли бывшей Украины и сделать это до наступления Рождества.
Ранее сегодня Верховная рада Украины приняла закон о переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. Утверждается, что целью документа был "отказ от российского наследия навязывания празднования" 7 января.
Getty Images / Brendan Hoffman