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24 мая, 12:44

ПЦУ объявила о переходе на новоюлианский календарь и переносе праздников

"Громадське": Раскольническая ПЦУ решила перейти на новый календарь

Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины решил перейти на новый календарь. Об этом сообщил украинский телеканал "Громадське".

Епископы почти единогласно поддержали этот переход: против высказался один и ещё один воздержался. Так, теперь Рождество будет отмечаться 25 декабря, Покров Богородицы — 1 октября, а Крещение — 6 января. При этом Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников переход на новый календарь не касается.

Вооружённые сторонники ПЦУ захватили храм на западе Украины и избили священника

Вооружённые сторонники ПЦУ захватили храм на западе Украины и избили священника

Лайф ранее писал, что на Украине идёт волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Светлана Оперук
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