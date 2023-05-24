ПЦУ объявила о переходе на новоюлианский календарь и переносе праздников
"Громадське": Раскольническая ПЦУ решила перейти на новый календарь
Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины решил перейти на новый календарь. Об этом сообщил украинский телеканал "Громадське".
Епископы почти единогласно поддержали этот переход: против высказался один и ещё один воздержался. Так, теперь Рождество будет отмечаться 25 декабря, Покров Богородицы — 1 октября, а Крещение — 6 января. При этом Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников переход на новый календарь не касается.
Лайф ранее писал, что на Украине идёт волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов.
ТАСС / AP / Natacha Pisarenko