ПЦУ объявила о переходе на новоюлианский календарь и переносе праздников

Епископы почти единогласно поддержали этот переход: против высказался один и ещё один воздержался. Так, теперь Рождество будет отмечаться 25 декабря, Покров Богородицы — 1 октября, а Крещение — 6 января. При этом Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников переход на новый календарь не касается.