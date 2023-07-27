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27 июля, 12:44

Патриарх Кирилл призвал помешать "религиозному апартеиду" на Украине

Патриарх Кирилл сравнил с "религиозным апартеидом" возможный запрет УПЦ Радой

<p>Патриарх Кирилл на форуме Россия – Африка. Обложка © <a href="https://photo.roscongress.org/ru/projects/169/5923/178145" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Росконгресс"</a> / Михаил Киреев</p>

Патриарх Кирилл на форуме Россия – Африка. Обложка © "Росконгресс" / Михаил Киреев

Если Верховная рада официально запретит Украинскую православную церковь (УПЦ), то это станет ударом по обществу и "религиозным апартеидом". Об этом сказал патриарх Кирилл в кулуарах саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

"Всякий запрет будет противозаконным. Он, несомненно, нанесёт ущерб самому украинскому обществу. Это можно делать только с горячей головой, не подумав о последствиях. Ничего подобного в современной стране в Европе быть не может", — отметил он.

Патриарх напомнил, что Южная Африка когда-то столкнулась с апартеидом, достигшим своего пика в 1948 году, с большими усилиями удалось с ним справиться. "А здесь что, религиозный апартеид?" — задался вопросом первосвященник.

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Татьяна Миссуми
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