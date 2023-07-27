Патриарх Кирилл призвал помешать "религиозному апартеиду" на Украине
Патриарх Кирилл сравнил с "религиозным апартеидом" возможный запрет УПЦ Радой
Патриарх Кирилл на форуме Россия – Африка. Обложка © "Росконгресс" / Михаил Киреев
Если Верховная рада официально запретит Украинскую православную церковь (УПЦ), то это станет ударом по обществу и "религиозным апартеидом". Об этом сказал патриарх Кирилл в кулуарах саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.
"Всякий запрет будет противозаконным. Он, несомненно, нанесёт ущерб самому украинскому обществу. Это можно делать только с горячей головой, не подумав о последствиях. Ничего подобного в современной стране в Европе быть не может", — отметил он.
Патриарх напомнил, что Южная Африка когда-то столкнулась с апартеидом, достигшим своего пика в 1948 году, с большими усилиями удалось с ним справиться. "А здесь что, религиозный апартеид?" — задался вопросом первосвященник.
Ранее спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что киевский режим и его приспешники, которые притесняют УПЦ, нарушают свои же законы.