Патриарх Кирилл призвал помешать "религиозному апартеиду" на Украине

Если Верховная рада официально запретит Украинскую православную церковь (УПЦ), то это станет ударом по обществу и "религиозным апартеидом". Об этом сказал патриарх Кирилл в кулуарах саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

"Всякий запрет будет противозаконным. Он, несомненно, нанесёт ущерб самому украинскому обществу. Это можно делать только с горячей головой, не подумав о последствиях. Ничего подобного в современной стране в Европе быть не может", — отметил он.

Патриарх напомнил, что Южная Африка когда-то столкнулась с апартеидом, достигшим своего пика в 1948 году, с большими усилиями удалось с ним справиться. "А здесь что, религиозный апартеид?" — задался вопросом первосвященник.