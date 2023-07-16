Глава УПЦ Онуфрий назвал недоразумением арест наместника Киево-Печерской лавры

"Дорогой владыка Павел, до нас дошли слухи, что вас закрыли в СИЗО. Мы это восприняли с печалью, сожалением. Я знаю, что вы хороший монах, архиерей, наместник святой Киево-Печерской лавры и что тут просто какое-то недоразумение. Я думаю, что люди понимают это, что вы недостойны того, чтобы вас держать в СИЗО", — сказал митрополит Онуфрий.