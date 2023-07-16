Глава УПЦ Онуфрий назвал недоразумением арест наместника Киево-Печерской лавры
Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал недоразумением арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его обращение опубликовал патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
"Дорогой владыка Павел, до нас дошли слухи, что вас закрыли в СИЗО. Мы это восприняли с печалью, сожалением. Я знаю, что вы хороший монах, архиерей, наместник святой Киево-Печерской лавры и что тут просто какое-то недоразумение. Я думаю, что люди понимают это, что вы недостойны того, чтобы вас держать в СИЗО", — сказал митрополит Онуфрий.
Он пожелал, чтобы Господь дал арестованному силы, и пообещал, что, когда это закончится, они вместе будут молиться и прославлять Бога.
Напомним, в начале июля гонения на УПЦ возобновились. Утром 6-го числа власти Украины начали захватывать корпуса монастыря канонической церкви в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и полиция сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию Онуфрия. Доступ посетителей был временно ограничен. А 14 июля суд в Киеве изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллионов гривен (более $900 тысяч). СБУ предъявила ему новые обвинения в оправдании "агрессии" России против Украины и разжигании религиозной вражды.
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