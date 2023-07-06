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6 июля, 05:20

В УПЦ заявили о захвате силовиками корпусов Киево-Печерской лавры

<p>Правоохранители оцепили помещения на территории Киево-Печерской лавры. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/nikita_chekman/90" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> nikita_chekman</a></p>

Правоохранители оцепили помещения на территории Киево-Печерской лавры. Обложка © t.me / nikita_chekman

Власти Незалежной утром 6 июля начали захватывать корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"Сообщают о захвате корпусов монастыря", — написал он в телеграм-канале.

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Правозащитник опубликовал видео и фото с места событий. На них видно, как силовики оцепили помещения и не пропускают к ним. Один из представителей УПЦ заявил, что происходит захват корпусов, и призвал прихожан приехать в лавру. Чуть позже Чекман подчеркнул, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции уже сорвали замки и проникли в 70-й корпус.

Ранее Лайф сообщал, что Минкульт Украины обязал монахов УПЦ до 4 июля покинуть Киево-Печерскую лавру. Причём им предписали съехать ещё до 29 марта, но этого не произошло. Вместе с тем юристы УПЦ назвали незаконным требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры.

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Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".

Иван Косицын
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