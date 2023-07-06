В УПЦ заявили о захвате силовиками корпусов Киево-Печерской лавры

Правозащитник опубликовал видео и фото с места событий. На них видно, как силовики оцепили помещения и не пропускают к ним. Один из представителей УПЦ заявил, что происходит захват корпусов, и призвал прихожан приехать в лавру. Чуть позже Чекман подчеркнул, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции уже сорвали замки и проникли в 70-й корпус.