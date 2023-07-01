В УПЦ ответили на требование Минкульта Украины покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Требование Минкульта Украины к канонической УПЦ освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, это самоуправство. Об этом заявил юридический отдел церкви в телеграм-канале, подчеркнув, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, но суд ещё не принял решения по этому поводу.

"По этому поводу судом ни одно решение не принято. Соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно и его следует рассматривать как самоуправство", — говорится в сообщении.

Юристы призвали заповедник и членов комиссии "по опечатыванию корпусов" не нарушать законодательство и дождаться законного решения суда.