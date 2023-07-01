В УПЦ ответили на требование Минкульта Украины покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Юристы УПЦ назвали незаконным требование освободить Киево-Печерскую лавру
Требование Минкульта Украины к канонической УПЦ освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, это самоуправство. Об этом заявил юридический отдел церкви в телеграм-канале, подчеркнув, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, но суд ещё не принял решения по этому поводу.
"По этому поводу судом ни одно решение не принято. Соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно и его следует рассматривать как самоуправство", — говорится в сообщении.
Юристы призвали заповедник и членов комиссии "по опечатыванию корпусов" не нарушать законодательство и дождаться законного решения суда.
Ранее Минкульт Украины обязал монахов УПЦ до 4 июля покинуть Киево-Печерскую лавру. Причём им предписали съехать ещё до 29 марта, но этого не произошло.
Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".
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