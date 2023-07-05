Суд рассмотрит иск против изгнания монахов Киево-Печерской лавры 19 июля

Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение по существу иска Украинской православной церкви (УПЦ) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" на 19 июля. Об этом написал адвокат митрополита протоиерей Никита Чекман в телеграм-канале.

"Сегодня в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное подготовительное заседание по делу по иску монастыря к заповеднику о признании недействительным одностороннего расторжения договора, на основании которого лавра пользовалась и продолжает пользоваться культовыми зданиями для совершения богослужений", — уточнил юрист.

Заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора: якобы он содержал имущество в ненадлежащем состоянии и осуществлял его нецелевое использование. Сторона истца не признаёт этого и попытается доказать свою правоту в судебном порядке.