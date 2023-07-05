Суд рассмотрит иск против изгнания монахов Киево-Печерской лавры 19 июля
Суд рассмотрит дело по иску УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра" 19 июля
Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение по существу иска Украинской православной церкви (УПЦ) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" на 19 июля. Об этом написал адвокат митрополита протоиерей Никита Чекман в телеграм-канале.
"Сегодня в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное подготовительное заседание по делу по иску монастыря к заповеднику о признании недействительным одностороннего расторжения договора, на основании которого лавра пользовалась и продолжает пользоваться культовыми зданиями для совершения богослужений", — уточнил юрист.
Заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора: якобы он содержал имущество в ненадлежащем состоянии и осуществлял его нецелевое использование. Сторона истца не признаёт этого и попытается доказать свою правоту в судебном порядке.
Также подано ходатайство о привлечении к делу Министерства культуры и информационной политики Украины. Это нужно для полного и всестороннего рассмотрения дела и возможности получить объяснения, каким образом проводились проверки. Но, по словам адвоката, суд также в этом отказывает.
Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".
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