Папа римский призвал освободить наместника Киево-Печерской лавры
Папа римский Франциск. Фото © Flickr / Catholic Church England and Wales
Папа римский Франциск осудил арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и призвал освободить его. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после личного разговора с понтификом.
"Папа выступает против ареста митрополита Павла и призывает к его незамедлительному освобождению из-под стражи", — сказал Севастьянов ТАСС.
Глава Святого престола осуждает любые репрессии в отношении священнослужителей, подчеркнул он. Севастьянов добавил, что, по убеждению папы, митрополиты и епископы не должны подвергаться репрессивным действиям за свои политические и религиозные взгляды.
Накануне суд в Киеве изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллионов гривен (более $900 тысяч). СБУ предъявила ему новые обвинения в оправдании "агрессии" России против Украины и разжигании религиозной вражды. Митрополиту грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. МИД России потребовал немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры.