Папа римский призвал освободить наместника Киево-Печерской лавры

Папа римский Франциск осудил арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и призвал освободить его. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после личного разговора с понтификом.

"Папа выступает против ареста митрополита Павла и призывает к его незамедлительному освобождению из-под стражи", — сказал Севастьянов ТАСС.