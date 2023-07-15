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15 июля, 13:43

Папа римский призвал освободить наместника Киево-Печерской лавры

<p>Папа римский Франциск. Фото © Flickr / <a href="https://flic.kr/p/SLiaNq" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Catholic Church England and Wales</a></p>

Папа римский Франциск. Фото © Flickr / Catholic Church England and Wales

Папа римский Франциск осудил арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и призвал освободить его. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после личного разговора с понтификом.

"Папа выступает против ареста митрополита Павла и призывает к его незамедлительному освобождению из-под стражи", — сказал Севастьянов ТАСС.

Глава Святого престола осуждает любые репрессии в отношении священнослужителей, подчеркнул он. Севастьянов добавил, что, по убеждению папы, митрополиты и епископы не должны подвергаться репрессивным действиям за свои политические и религиозные взгляды.

Патриарх Кирилл предупредил о трагических последствиях ареста наместника Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл предупредил о трагических последствиях ареста наместника Киево-Печерской лавры

Накануне суд в Киеве изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллионов гривен (более $900 тысяч). СБУ предъявила ему новые обвинения в оправдании "агрессии" России против Украины и разжигании религиозной вражды. Митрополиту грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. МИД России потребовал немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры.

Андрей Бражников
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