МИД России потребовал немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, которого арестовали до 14 августа. Она заметила, что в вину священнослужителю ставят то, что он усомнился в "суверенности Украины" и отрицал "агрессию" со стороны России.

"Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжёлой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", — подчеркнула дипломат.