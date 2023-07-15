МИД России потребовал немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Обложка © ТАСС / Zuma
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, которого арестовали до 14 августа. Она заметила, что в вину священнослужителю ставят то, что он усомнился в "суверенности Украины" и отрицал "агрессию" со стороны России.
"Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжёлой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", — подчеркнула дипломат.
Захарова назвала арест наместника лавры ещё одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела, системного грубейшего нарушения прав православных. Представитель МИД напомнила, что судилища и гонения священников на Украине противоречат Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и других. Целью Киева она назвала уничтожение канонической Украинской православной церкви, объединяющей десятки миллионов верующих.
Лайф напоминает, что на первое судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. СБУ обвиняла священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.