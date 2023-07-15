Адвокат считает беззаконием решение об аресте наместника Киево-Печерской лавры

Вынесенное украинским судом решение об аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла является незаконным по причине его болезни. Об этом после заседания заявил в телеграм-канале представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман.

"По надуманным причинам митрополита Павла отправили за решётку, хотя он пожилого возраста и у него сахарный диабет, он инсулинозависимый. <...> В условиях содержания под стражей нельзя надлежащим способом обеспечить диету, питание и инъекции инсулина", — сказал адвокат, уточнив, что защитники ссылались на нормы Европейского суда по правам человека, который, по сути, обязал Украину выплатить деньги заявителю, отправленному в таком состоянии в СИЗО.