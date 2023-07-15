Адвокат считает беззаконием решение об аресте наместника Киево-Печерской лавры
Митрополит Павел после судебного заседания. Обложка © Кадр из видео Telegram / "Политика Страны"
Вынесенное украинским судом решение об аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла является незаконным по причине его болезни. Об этом после заседания заявил в телеграм-канале представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман.
"По надуманным причинам митрополита Павла отправили за решётку, хотя он пожилого возраста и у него сахарный диабет, он инсулинозависимый. <...> В условиях содержания под стражей нельзя надлежащим способом обеспечить диету, питание и инъекции инсулина", — сказал адвокат, уточнив, что защитники ссылались на нормы Европейского суда по правам человека, который, по сути, обязал Украину выплатить деньги заявителю, отправленному в таком состоянии в СИЗО.
Адвокат считает происходящее пытками и стремлением лишить архиерея жизни и уверен, что судьи делают так, как им скажут. В заключение он выразил готовность делать всё возможное для защиты веры, святынь и "правды Божией".
Лайф напоминает, что на первое судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. СБУ обвиняла священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.