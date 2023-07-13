Митрополит Павел назвал новые обвинения от СБУ сфабрикованными

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел назвал обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении его сфабрикованными. Он убеждён, что киевские власти попросту хотят отстранить его от Киево-Печерской лавры.

Выступая в суде, священнослужитель заявил, что никогда не выступал против своей страны и не планировал этого делать. Он продолжит проповедовать то, во что верит. Митрополит также заметил, что прокурор и судья никогда не были в церкви и не слышали проповедь священнослужителя, а полученные ими строки попросту были вырваны из контекста.

"За что сейчас судят? За веру в Христа, не более, за то, что хотят отобрать лавру, и меня удалили оттуда и думали, что братия перейдёт [в ПЦУ]. Мне лучше умереть, чем предать. <…> Я буду отстаивать свои права, мне прямо сказали: если я не пойду на компромисс, будет открыто уголовное дело, всё дело сфабриковано, я никогда не выступал и не буду выступать против закона, государства", — подчеркнул митрополит Павел.