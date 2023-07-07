"Господь поругаем не бывает!": Священник заявил, что будущее Киево-Печерской лавры было предсказано
Священник Харитонов: Взятие Киево-Печерской лавры разрушит власть на Украине
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Полное взятие Киево-Печерской лавры станет стартовой точкой конца нацистской власти на Украине. Об этом заявил священнослужитель и протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов. По его словам, всё, что сейчас происходит с монастырём, было предсказано святогорскими старцами.
"Как предсказывали старцы, как только полностью отнимут Киево-Печерскую лавру, это станет отправной точкой конца нацистской власти, которая там правит. Господь поругаем не бывает!" — отметил Харитонов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Он добавил, что Господь позволяет злу действовать до определённого времени, поэтому сейчас имеется "успех в ненависти к Церкви".
Лайф ранее рассказывал, что утром 6 июля украинские власти начали захватывать корпуса монастыря УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Представители заповедника при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус, в котором была резиденция предстоятеля канонической УПЦ, а также опечатали ещё ряд корпусов. Доступ для посетителей был временно ограничен.