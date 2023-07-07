"Господь поругаем не бывает!": Священник заявил, что будущее Киево-Печерской лавры было предсказано

Полное взятие Киево-Печерской лавры станет стартовой точкой конца нацистской власти на Украине. Об этом заявил священнослужитель и протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов. По его словам, всё, что сейчас происходит с монастырём, было предсказано святогорскими старцами.

"Как предсказывали старцы, как только полностью отнимут Киево-Печерскую лавру, это станет отправной точкой конца нацистской власти, которая там правит. Господь поругаем не бывает!" — отметил Харитонов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".