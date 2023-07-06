МИД РФ: Киев и его приспешники, притесняющие УПЦ, нарушают свои же законы

Киевский режим и его приспешники, которые притесняют Украинскую православную церковь, нарушают свои же законы. Такое мнение выразил специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.

"Киевский режим и его приспешники в лице раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), осуществляющие эти притеснения, идут на грубые нарушения даже собственного законодательства", — отметил он.