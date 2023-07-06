МИД РФ: Киев и его приспешники, притесняющие УПЦ, нарушают свои же законы
Киевский режим и его приспешники, которые притесняют Украинскую православную церковь, нарушают свои же законы. Такое мнение выразил специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.
"Киевский режим и его приспешники в лице раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), осуществляющие эти притеснения, идут на грубые нарушения даже собственного законодательства", — отметил он.
Аскальдович добавил, что реакция международного сообщества на притеснения Украинской православной церкви со стороны Киева оставляет желать лучшего.
Лайф рассказывал, что утром 6 июля украинские власти начали захватывать корпуса монастыря УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Представители заповедника при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус, в котором была резиденция предстоятеля канонической УПЦ, а также опечатали ещё ряд корпусов. Доступ посетителей был временно ограничен.
ТАСС / OLEG PETRASYUK