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6 июля, 18:23

МИД РФ: Киев и его приспешники, притесняющие УПЦ, нарушают свои же законы

Киевский режим и его приспешники, которые притесняют Украинскую православную церковь, нарушают свои же законы. Такое мнение выразил специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.

"Киевский режим и его приспешники в лице раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), осуществляющие эти притеснения, идут на грубые нарушения даже собственного законодательства", — отметил он.

Аскальдович добавил, что реакция международного сообщества на притеснения Украинской православной церкви со стороны Киева оставляет желать лучшего.

В РПЦ отреагировали на захват силовиками корпусов Киево-Печерской лавры

В РПЦ отреагировали на захват силовиками корпусов Киево-Печерской лавры

Лайф рассказывал, что утром 6 июля украинские власти начали захватывать корпуса монастыря УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Представители заповедника при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус, в котором была резиденция предстоятеля канонической УПЦ, а также опечатали ещё ряд корпусов. Доступ посетителей был временно ограничен.

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ТАСС / OLEG PETRASYUK

Никита Осипов
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