В РПЦ отреагировали на захват силовиками корпусов Киево-Печерской лавры
Легойда назвал беззаконием применение насилия к верующим в Киево-Печерской лавре
В РПЦ отреагировали на захват украинскими силовиками корпусов Киево-Печерской лавры. Как заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, применение насилия к мирным верующим является вопиющим беззаконием. Он указал, что всё это происходит на фоне молчания всех правозащитников.
Стычка полицейских с верующими в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / СПЖ - новости Православия
"Под надуманным предлогом вооружённые люди ворвались на территорию обители, начали ломать двери и применять насилие к верующим, мирно выступающим против творимого произвола. Пока в Лавре продолжается это вопиющее беззаконие, все правозащитники молчат, как будто ничего не происходит. Видимо, у украинской власти карт-бланш на любое насилие против собственных граждан", — написал Легойда в своём телеграм-канале.
Напомним, утром 6 июля украинские власти начали захватывать корпуса монастыря УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Представители заповедника при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус, в котором была резиденция предстоятеля канонической УПЦ, а также опечатали ещё ряд корпусов. Доступ посетителей был временно ограничен.
t.me / nikita_chekman