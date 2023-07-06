В РПЦ отреагировали на захват силовиками корпусов Киево-Печерской лавры

В РПЦ отреагировали на захват украинскими силовиками корпусов Киево-Печерской лавры. Как заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, применение насилия к мирным верующим является вопиющим беззаконием. Он указал, что всё это происходит на фоне молчания всех правозащитников.

"Под надуманным предлогом вооружённые люди ворвались на территорию обители, начали ломать двери и применять насилие к верующим, мирно выступающим против творимого произвола. Пока в Лавре продолжается это вопиющее беззаконие, все правозащитники молчат, как будто ничего не происходит. Видимо, у украинской власти карт-бланш на любое насилие против собственных граждан", — написал Легойда в своём телеграм-канале.