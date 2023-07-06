Регион

Уведомления отключены

6 июля, 08:41

В РПЦ отреагировали на захват силовиками корпусов Киево-Печерской лавры

Легойда назвал беззаконием применение насилия к верующим в Киево-Печерской лавре

В РПЦ отреагировали на захват украинскими силовиками корпусов Киево-Печерской лавры. Как заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, применение насилия к мирным верующим является вопиющим беззаконием. Он указал, что всё это происходит на фоне молчания всех правозащитников.

Стычка полицейских с верующими в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / СПЖ - новости Православия

"Под надуманным предлогом вооружённые люди ворвались на территорию обители, начали ломать двери и применять насилие к верующим, мирно выступающим против творимого произвола. Пока в Лавре продолжается это вопиющее беззаконие, все правозащитники молчат, как будто ничего не происходит. Видимо, у украинской власти карт-бланш на любое насилие против собственных граждан", — написал Легойда в своём телеграм-канале.

В Киево-Печерской лавре опечатывают корпуса и задерживают прихожан

В Киево-Печерской лавре опечатывают корпуса и задерживают прихожан

Напомним, утром 6 июля украинские власти начали захватывать корпуса монастыря УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Представители заповедника при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус, в котором была резиденция предстоятеля канонической УПЦ, а также опечатали ещё ряд корпусов. Доступ посетителей был временно ограничен.

Обложка ©

t.me / nikita_chekman

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Религия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров