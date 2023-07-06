В Киево-Печерской лавре опечатывают корпуса и задерживают прихожан
Комиссия Минкульта Украины опечатывает корпуса Киево-Печерской лавры
На территорию Киево-Печерской лавры пришли представители Министерства культуры Украины. Члены комиссии намерены опечатать корпуса, изъятые у монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в телеграм-канале.
Задержание в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / СПЖ - новости Православия
Также опубликовано видео, на котором представители правоохранительных органов оцепили 69-й корпус монастыря. Кроме того, представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при поддержке полиции взломали замки и опечатали корпус, в котором была резиденция предстоятеля канонической УПЦ.
"В Киево-Печерской лавре представители заповедника с помощью силовиков опломбируют здания монастыря", — сказано в сообщении пресс-службы УПЦ.
В процессе опечатывания полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и начала применять силу в отношении прихожан. Людей оттесняют подальше от корпусов, некоторых задержали.
Ранее Лайф рассказывал о том, что власти Украины утром 6 июля начали захватывать корпуса монастыря УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус.
Напомним, борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ обострилась в начале 2023 года. На Украине были захвачены храмы, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили изгнание монахов Киево-Печерской лавры. Настоятель Павел отправлен под домашний арест.
Telegram / Украинская православная церковь