В Киево-Печерской лавре опечатывают корпуса и задерживают прихожан

На территорию Киево-Печерской лавры пришли представители Министерства культуры Украины. Члены комиссии намерены опечатать корпуса, изъятые у монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в телеграм-канале.

Задержание в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / СПЖ - новости Православия

Также опубликовано видео, на котором представители правоохранительных органов оцепили 69-й корпус монастыря. Кроме того, представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при поддержке полиции взломали замки и опечатали корпус, в котором была резиденция предстоятеля канонической УПЦ.

"В Киево-Печерской лавре представители заповедника с помощью силовиков опломбируют здания монастыря", — сказано в сообщении пресс-службы УПЦ.

В процессе опечатывания полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и начала применять силу в отношении прихожан. Людей оттесняют подальше от корпусов, некоторых задержали.