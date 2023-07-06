В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ для прихожан
Администрация заповедника ограничила доступ в нижнюю часть Киево-Печерской лавры
Администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" ограничила доступ посетителей в нижнюю часть лавры, где находится действующий монастырь канонической Украинской православной церкви и пещеры с мощами подвижников. Об этом сообщили в УПЦ. Так, на территорию Нижней Лавры можно будет попасть лишь с 11 часов утра.
"6 июля по техническим причинам территория Нижней лавры заповедника будет работать с 11:00 до 18:00", — указано в сообщении.
Как уточнили в УПЦ, администрация заповедника препятствует входу верующих вопреки украинским законам.
Ранее Лайф рассказывал о том, что власти Украины утром 6 июля начали захватывать корпуса монастыря УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус, в котором была резиденция предстоятеля канонической УПЦ. Также правоохранители оцепили и опечатали 69-й корпус монастыря. На месте находится комиссия Минкульта Украины. Полиция начала применять силу в отношении прихожан. Людей оттесняют подальше от корпусов, некоторых задержали.
t.me / nikita_chekman