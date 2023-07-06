В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ для прихожан

Администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" ограничила доступ посетителей в нижнюю часть лавры, где находится действующий монастырь канонической Украинской православной церкви и пещеры с мощами подвижников. Об этом сообщили в УПЦ. Так, на территорию Нижней Лавры можно будет попасть лишь с 11 часов утра.

"6 июля по техническим причинам территория Нижней лавры заповедника будет работать с 11:00 до 18:00", — указано в сообщении.

Как уточнили в УПЦ, администрация заповедника препятствует входу верующих вопреки украинским законам.