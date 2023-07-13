Настоятелю Киево-Печерской лавры на Украине предъявили новые обвинения
Офис генпрокурора Украины объявил о новом подозрении митрополиту Павлу
Офис генпрокурора Украины объявил о новом подозрении (предъявлении обвинения) настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Ему вменяют "разжигание религиозной розни". Кроме того, митрополита обвиняют в том, что он представлял противостояние с РФ как внутренний гражданский конфликт, а также делал заявления, которые "оправдывали действия России".
Власти Украины считают, что настоятель Киево-Печерской лавры в телефонных разговорах с верующими своими высказываниями "разжигал национальную, региональную и религиозную вражду", а в выступлениях "оскорблял религиозные чувства украинцев и унижал взгляды верующих".
"Ему инкриминировано нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений. В Соломенский районный суд города Киева направлено ходатайство об изменении меры пресечения священнослужителю с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей", — сказано в заявлении в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
В апреле Лайф писал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Его обязали носить электронный браслет и весь срок ареста не посещать богослужения.
Лайф напоминает, что на первое судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. СБУ обвиняло священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.
ТАСС / Zuma