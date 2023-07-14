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14 июля, 20:13

Суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры Павла до 14 августа

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 893,5 тысячи долларов.

Митрополит Павел на заседании заявил, что не согласен с решением суда об аресте и такой суммы на залог у него нет, передаёт "Страна.ua".

"Я не согласен с этим решением... Сумма 33 миллиона [гривен]... У меня таких денег нет... Меня судят за Христа, за церковь, за веру... Дальше дело адвокатов", сказал священнослужитель.

Митрополит Павел назвал новые обвинения от СБУ сфабрикованными

Митрополит Павел назвал новые обвинения от СБУ сфабрикованными

По словам митрополита, выносившая решение судья делала это под давлением людей, заинтересованных в таком исходе дела.

В апреле Лайф сообщал, что настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Его обязали носить электронный браслет и запретили посещать богослужения.

Ранее СБУ заявила о предъявлении новых обвинений в отношении митрополита Павла. Его обвиняют в оправдании "агрессии" России против Украины и разжигании религиозной вражды. Митрополиту грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. До этого Павел два месяца провёл под домашним арестом.

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Юлия Коновалова
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