Суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры Павла до 14 августа

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 893,5 тысячи долларов.

Митрополит Павел на заседании заявил, что не согласен с решением суда об аресте и такой суммы на залог у него нет, передаёт "Страна.ua".

"Я не согласен с этим решением... Сумма 33 миллиона [гривен]... У меня таких денег нет... Меня судят за Христа, за церковь, за веру... Дальше дело адвокатов", — сказал священнослужитель.

По словам митрополита, выносившая решение судья делала это под давлением людей, заинтересованных в таком исходе дела.

В апреле Лайф сообщал, что настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Его обязали носить электронный браслет и запретили посещать богослужения.