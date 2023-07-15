Патриарх Кирилл предупредил о трагических последствиях ареста наместника Киево-Печерской лавры
Патриарх Кирилл: Арест грозит смертью наместнику Киево-Печерской лавры Павлу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Изменение меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла грозит ему проблемами со здоровьем и даже смертью. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций.
"С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьёзным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", — предупредил патриарх.
Предстоятель РПЦ назвал решение киевского суда неправосудным и "очевидно продиктованным властями Украины". Оно несёт цель запугать и заставить верующих отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь, подчеркнул патриарх Кирилл.
Напомним, на Украине продолжаются гонения против канонической Украинской православной церкви: раскольники захватывают храмы, а на священнослужителей оказывается давление. Так, в апреле настоятеля Павла обязали отбывать домашний арест вдали от Киево-Печерской лавры и носить электронный браслет. Недавно СБУ предъявила митрополиту новые обвинения — в оправдании "агрессии" России против Украины и разжигании религиозной вражды. Митрополиту грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Накануне его отправили в СИЗО.