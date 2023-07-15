Патриарх Кирилл предупредил о трагических последствиях ареста наместника Киево-Печерской лавры

Изменение меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла грозит ему проблемами со здоровьем и даже смертью. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций.

"С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьёзным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", — предупредил патриарх.