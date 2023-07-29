Композитор раскрыл, как легко вычислить пение под фонограмму

Для того чтобы вживую петь на сцене, артисту следует хорошо подготовиться, ведь нужно правильно выстроить дыхание на всё выступление. Из-за отсутствия таких навыков некоторые певцы пользуются фонограммой. Как отличить её от живого звука, рассказал в беседе с порталом "Страсти" композитор и певец Алекс Анохин.

По его словам, первый признак, по которому можно распознать фонограмму, — это ровный голос исполнителя. По словам эксперта, артисту не составляет труда спеть лирическую или торжественную песню, ведь в этом случае он просто стоит у микрофона. Но если же певцу нужно танцевать на сцене, то удерживать голос ровным крайне сложно. Любое движение сказывается на целостности дыхания и пения. Наработать навык петь чисто в таких условиях можно с помощью регулярного развития дыхательной системы и занятий спортом.

Второе — обращение к публике. Если артист решил пообщаться с гостями во время выступления, то будет слышно, отличается ли тембр его голоса от песенной вариации. Также подтверждением реального звука станут учащённое дыхание певца, смех или импровизации, отметил Анохин.

В случае наличия телекамер выступления артистов происходят без живого вокала, утверждает композитор. Они используются во время записи концертов с большим количеством певцов, что позволяет сильно сократить время для настройки музыкальных инструментов. И хотя современная техника позволяет транслировать качественный реальный звук, для телешоу это с точки зрения времени и сил очень затратно.

Кроме того, добавил эксперт, живое исполнение всегда отличается от студийного варианта песни. А если у артиста такой же голос, как на записи, то он точно использует фонограмму. Пятый признак ненастоящего исполнения песни можно распознать по действиям звукорежиссёра на выступлении. По словам композитора, иногда певцы заранее записывают обращения к публике. В таком случае звукорежиссёр переключает некоторые рычаги на панели. Как пояснил Анохин, артисты идут на это, чтобы сохранить силы для полноценного выступления.