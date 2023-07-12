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Регион
Опубликовано 12 июля 2023, 15:46

"Блестящие" анонсировали новую песню с голосом Фриске, но поклонники идею не оценили

Участницы группы "Блестящие" выпустят песню с голосом Жанны Фриске

Участницы группы "Блестящие" решили перезаписать хит ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске "А на море белый песок", который вышел в 2009 году. Так они хотят почтить память артистки. Вероятно, в новом треке прозвучит голос и самой Фриске.

Участница "Блестящих" Ксения Новикова опубликовала в соцсетях отрывок композиции "А на море белый песок" в своём исполнении. А другая солистка коллектива Надя Ручка поделилась видео, где она слушает популярную песню со своим голосом. Однако в Сети многие раскритиковали идею перезаписать хит Жанны Фриске, которой не стало в июне 2015 года.

"Эту песню вообще никому нельзя перепевать!" — указали некоторые комментаторы.

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Жанна Фриске находилась в группе "Блестящие" в период с 1996 по 2003 год, но потом артистка занялась сольной карьерой.

Ранее сообщалось, что в Швеции прошёл последний концерт Элтона Джона в рамках его прощального турне Farewell Yellow Brick Road, продлившегося 330 дней.

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ТАСС / Анна Салынская

Иван Косицын
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