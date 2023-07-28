Психолог составил топ-5 причин, по которым девушка не может отпустить бывшего

Порой бывает так, что женщины по собственной воле возвращаются к бывшим партнёрам и пытаются выстроить новые отношения, стараясь забыть о том, что прежде они с этим человеком были несчастны. О том, что стоит за таким желанием и стоит ли игра свеч, рассказал психолог Андрей Зберовский.

Причин вернуться к бывшему у женщин бывает несколько. Иногда дело в банальной жадности и неготовности уступить другой женщине бывшего партнёра. Нередко происходит такое, что дама возвращается в отношения из-за больших доходов мужчины. А ещё достаточно часты подобные возвращения у женщин в возрасте 30+, которые не обзавелись ребёнком и не хотят долго искать себе нового партнёра.

"Если у женщины уже есть дети от предыдущих отношений и при этом она знает о высоком материальном достатке бывшего партнёра, она может вернуться к нему ради материального счастья собственных детей", — объяснил Зберовский в беседе с "Вечерней Москвой".

Ещё одной из таких причин является любовь, которая может вызвать у женщины настолько сильные эмоции, что разум не сможет её остановить, и она сделает то, что хочет, вопреки советам близких и родных. Кроме того, к таким решениям может привести низкая самооценка, когда женщина посчитала, что никому, кроме своего бывшего, не нужна, сообщил психолог.

В заключение специалист подчеркнул, что отношения с прошлым партнёром можно начинать заново, но только в тех случаях, когда нет более интересных кандидатов, а проблемы, которые мешали отношениям в прошлый раз, устранены с обеих сторон. Особенно важен последний пункт, иначе возвращаться в отношения бессмысленно.