Психолог объяснил, как романтические отношения влияют на самооценку

Общество может навязывать мужчинам и женщинам социальные роли. Иногда из-за этого партнёры в отношениях ставят под сомнение собственную ценность, рассказал социальный психолог Александр Кичаев.

"Если мы берём типичную женщину, то воспитание семьи внушает, что она должна стать матерью. У мужчин же наоборот: чем позже ты хомут на шею повесишь, тем ты большего в жизни достигнешь, больше острых ощущений узнаешь и нагуляешься", — объяснил специалист в беседе с телеканалом "360".

В психологии отношений есть понятие кодепендентности (созависимости), когда один из партнёров стремится удовлетворить потребности другого в ущерб собственным, рассказал эксперт. У такого поведения плохие последствия: человек может потерять себя.

Кичаев добавил, что также существует понятие "выученной беспомощности". Так называют поведение людей, которые не видят иного выхода из сложной ситуации, кроме как терпеть и мучиться, и идут на это добровольно. Зачастую причиной тому выступает низкая самооценка, из-за которой человек не считает себя достойным хорошего партнёра. В таких случаях очень важно сперва принять сам факт абьюзивности отношений с партнёром, а потом решить, как в этой ситуации быть.

Иногда огромное влияние на желание быть в отношениях может оказать возраст, пояснил эксперт. К примеру, до 25 лет девушки могут уделять время исключительно карьере, чтобы ощущать уверенность в себе и осознавать свою успешность. Впрочем, есть определённая категория людей, для которых отношения — помеха, их называют "достигаторами". Они считают, что на отношения придётся тратить силы, которые нужны для более важных целей, указал собеседник телеканала. В заключение эксперт добавил, что женщины после 30 лет чаще ищут отношений, ведь отсутствие семьи и следующая из этого невозможность выполнить роль матери могут негативно сказаться на женском самоощущении.