Россияне объяснили, как романтические отношения влияют на их самооценку

Около половины опрошенных мужчин и большинство женщин признались, что наличие партнёра повышает их самооценку. Об этом узнали онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и сайт для знакомств "Мамба", опросив 2462 россиян. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что и мужчины (50%), и женщины (54%) ощущают себя лучше именно в отношениях. Четверть имеющих вторую половинку респондентов испытывают счастье, им нравится проводить досуг с партнёром, а также ездить в новые места (18%).

Однако существуют и проблемы. Так, 18% женщин чувствуют тревогу от того, правильный ли выбор они сделали, ещё 8% сомневаются, что подходят своим партнёрам. А 9% мужчин и вовсе признались, что устали от отношений. Справляться с негативом россиянам помогают вторые половинки (так ответила половина опрошенных), друзья (25% женщин и 21% мужчин), а также психологи (12% женщин и 8% мужчин).

Некоторые испытывают грусть без отношений (19% мужчин и 21% женщин). На это могут влиять и окружающие: давление с их стороны из-за отсутствия второй половинки испытывают 5% мужчин и 3% женщин.

"Время отсутствия отношений можно потратить на себя: найти новое увлечение, хобби, внедрить в свою жизнь приятные утренние ритуалы, прогулки и посещение новых интересных мест, общение с семьёй и друзьями. Умение проводить время с самим собой — лучший способ избавиться от чувства одиночества. Главное тут уметь получать удовольствие от мелочей и от возможности делать то, что хочется именно вам", — советует руководитель службы психологической помощи Budu Татьяна Исраелян.

Исследование выявило и главные стереотипы, окружающие одиноких людей. Так, 38% респондентов сталкиваются с мнением о том, что старость без пары будет одинокой и несчастной. 42% россиян окружающие намекали на изъяны во внешности или характере, которые отталкивают потенциального партнёра. 37% опрошенных слышали от других, что жизнь без пары неполноценна. Ещё трети россиян окружающие говорили, что каждый должен обустроить семейный быт, а без партнёра это невозможно.