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14 июля, 13:12

Психолог рассказала, что нужно обсудить будущим родителям, чтобы не разрушить семью

Психолог Малахова: Появление ребёнка может усугубить нерешённые конфликты в паре

Вместе с появлением ребёнка в паре возникают и долгосрочные обязательства, которые нужно выполнять, даже если любовь закончилась. Психолог Полина Малахова поделилась советами о том, в какой момент отношений партнёрам лучше всего обсудить: сколько детей и когда они хотят.

"Конечно, было бы хорошо, если бы партнёры обсуждали вопросы деторождения до создания семьи и появления детей. И не на уровне "ах, дети — это прекрасно, ведь они будут похожи на нас, только маленькие", подчеркнула Малахова в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт рассказала, что потенциальным родителям стоит в первую очередь обсудить, какой вклад каждый из них готов вносить в воспитание детей, а также правила и нормы в семье. Также стоит подробно обговорить все возникшие в процессе обсуждения противоречия. Например, если родители разных религиозных воззрений, не лишним будет вместе поразмыслить над тем, в какой вере будет воспитываться их наследник. Помимо того, нужно проанализировать имеющиеся ресурсы, которых потребует ребёнок, — финансовые, временные, территориальные.

Даже для налаженных и крепких отношений появление детей может стать очень серьёзным испытанием. А если в паре уже были нерешённые конфликты и противоречия, то появление ребёнка может существенно их усугубить. Именно поэтому одно из важнейших качеств для того, чтобы стать родителями, — умение договариваться, решать конфликты и выслушивать чужую точку зрения, даже если она вам неприятна, подытожила психолог.

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Девушки поделились полезными советами психологов, и это сэкономит вам десятки тысяч рублей

Ранее стало известно, что россияне стали чаще обращаться к психологам из-за проблем в отношениях. Так, среднее количество проведённых консультаций с начала года увеличилось на 54%.

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Freepik

Юрий Лысенко
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