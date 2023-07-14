Психолог рассказала, что нужно обсудить будущим родителям, чтобы не разрушить семью

Вместе с появлением ребёнка в паре возникают и долгосрочные обязательства, которые нужно выполнять, даже если любовь закончилась. Психолог Полина Малахова поделилась советами о том, в какой момент отношений партнёрам лучше всего обсудить: сколько детей и когда они хотят.

"Конечно, было бы хорошо, если бы партнёры обсуждали вопросы деторождения до создания семьи и появления детей. И не на уровне "ах, дети — это прекрасно, ведь они будут похожи на нас, только маленькие", — подчеркнула Малахова в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт рассказала, что потенциальным родителям стоит в первую очередь обсудить, какой вклад каждый из них готов вносить в воспитание детей, а также правила и нормы в семье. Также стоит подробно обговорить все возникшие в процессе обсуждения противоречия. Например, если родители разных религиозных воззрений, не лишним будет вместе поразмыслить над тем, в какой вере будет воспитываться их наследник. Помимо того, нужно проанализировать имеющиеся ресурсы, которых потребует ребёнок, — финансовые, временные, территориальные.

Даже для налаженных и крепких отношений появление детей может стать очень серьёзным испытанием. А если в паре уже были нерешённые конфликты и противоречия, то появление ребёнка может существенно их усугубить. Именно поэтому одно из важнейших качеств для того, чтобы стать родителями, — умение договариваться, решать конфликты и выслушивать чужую точку зрения, даже если она вам неприятна, подытожила психолог.