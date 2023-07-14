Россияне стали чаще обращаться к психологам из-за проблем в отношениях

С начала этого года россияне стали намного чаще посещать психологов, пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследования Страхового дома ВСК. Согласно его данным, среднее количество проведённых консультаций с начала года увеличилось на 54%.

Среди актуальных вопросов — отношения со вторыми половинками (22% обращений). Проблемы эмоционального спектра решали 20% респондентов, а с тревожным состоянием столкнулись 8% опрошенных. Темы возрастного и семейного кризиса прорабатывали 7% россиян.

Проблемы с самооценкой хотели решить 6,3% людей, детско-родительские отношения — 5% людей. Из депрессивного состояния вытаскивали себя 4,7%, а 4% говорили о карьере и самоопределении. Общая доля запросов, которые были связаны с работой, составила 7,5%, причём они касались также отношений с коллегами и руководством. О сложностях в выборе и принятии решений говорили 4%, а о стрессе — 3,6%.

Кроме того, россияне активнее стали бороться с прокрастинацией, страхами, паническими атаками, эмоциональным выгоранием, психосоматическими проявлениями и так далее.

Среди обращений к психологам доля мужчин занимает 47%. Средний возраст мужчин-пациентов — 42 года, женщин — 37 лет. Больше всего запросов было зафиксировано в Якутии, Санкт-Петербурге, Саратовской и Тульской областях, в Коми и Краснодарском крае.