Чистое безумие: 7 вещей, которые вы уничтожаете навязчивым желанием их отмыть

В мире, одержимом чистотой и совершенством, особенно после вспышки коронавируса, пришло время сделать шаг назад и принять красоту несовершенства и обаятельность микробов. Хотя чистота, несомненно, необходима для нашего здоровья, в жизни есть некоторые вещи, которые необязательно должны быть кристально чистыми всё время — и это не только совесть. Итак, уберите отбеливатель от экранов! Рассказываем про предметы, которые могут счастливо жить и с небольшим количеством грязи на себе.

1. Никогда не стирайте джинсы

Генеральный директор компании Levi’s рекомендует вообще не стирать джинсы, чтобы не портить материал. Однако это довольно спорный совет. В идеале изделия из денима стираются раз в три месяца или реже — например, раз в полгода. Стирка после каждой носки может привести к обесцвечиванию цвета и ухудшению удобной посадки. Вместо этого позвольте им дышать и принять "обжитой" вид, где каждая складка и выцветшая область представляют ваше уникальное путешествие.

2. Страдания чугунной сковородки

Не мойте чугунную сковородку после каждой готовки, это чревато последствиями. Фото © Freepik / racool-studio

Чугунные сковородки не рекомендуют драить после каждой готовки. Дело в том, что их нельзя часто погружать воду, тереть жёсткими мочалками и мыть агрессивными средствами, иначе повреждается естественный масляный слой. Пощадите сковородки!

3. Плита в ежедневном мытье не нуждается

Безупречно чистая плита может создавать иллюзию ощущения себя идеальной хозяйки, однако это просто бесполезные хлопоты, а иногда даже вредные! Как и чугунная посуда, плита и духовка также не нуждаются в ежедневном мытье. Чистить их можно только в том случае, если образовались серьёзные загрязнения: остались разводы, пригоревшая еда или видимые пятна. В ежедневном мытье эта техника не нуждается.

4. Деревянная мебель вздуется от недовольства

Деревянную мебель не стоит протирать часто, так как велик риск повредить защитный слой, наносимый при производстве. Фото © Freepik

Деревянная мебель несёт в себе деревенский шарм, который с годами становится только лучше. Если часто протирать пыль с таких поверхностей термоядерными средствами, то возрастает риск повредить защитный слой, который наносят на мебель при производстве. Из-за этого со временем она будет загрязняться быстрее. Кроме того, некоторые деревянные изделия могут просто-напросто вздуться от переизбытка влаги.

5. Шторы хотят быть пыльными

Некоторые хозяйки считают, что шторы — это один из наиболее загрязнённых предметов в доме, поэтому их нужно регулярно стирать. Мол, в ткани оседает пыль, грязь — и чуть ли не зарождается новая цивилизация. Но эксперты по уборке заявляют обратное: чистить домашний текстиль стоит раз в год, а от мелких пятен можно избавиться сухой щёткой и влажной губкой. Да и расслабьтесь: немного пыли только добавит нотку уюта и сделает ваш дом обжитым и гостеприимным.

6. Зубную щётку лучше просто поменять

Зубную щётку не нужно чистить специальными средствами, только водой. Фото © Freepik

Мы чистим зубы по два раза в день. Щётка постоянно контактирует с бактериями и микробами, поэтому кажется, что её необходимо регулярно и очень тщательно чистить. Однако учёные не рекомендуют мыть зубные щётки специальными средствами. Достаточно просто ополаскивать их водой после использования, хранить в вертикальном положении в колпачке и подальше от унитаза. Лучше не заниматься ерундой, а менять каждые три месяца старую щётку на новую.

7. Коты справятся сами. Верьте в них

Перестаньте набирать котам и кошкам ванную, делать маску на хвост. Им не нужна ваша помощь, ведь они отлично умеют "мыться" самостоятельно. Вылизываясь, шерстяные друзья удаляют отлинявшие волоски, пыль и грязь с шерсти, подушечек лап, когтей и других зон. Так что дайте своему условному Мурзику немного свободы и личного пространства. Он сам справится, верьте в него.