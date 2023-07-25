Тахикардия, вспыльчивость и бессонница: Россиянам рассказали о последствиях отказа от отпуска

Работа без отпуска в течение долгого времени негативно сказывается на здоровье и психике. Так, может появиться тахикардия, предупредила психолог Наталья Наумова. По её словам, отсутствие отдыха может привести к снижению иммунитета и проблемам с сердцем. Кроме того, снижается продуктивность.

"Человек начинает чаще болеть, например, простудами. У него появляются сердечные заболевания, такие как тахикардия. Такой сотрудник становится невнимательным, допускает ошибки в работе, потому что у него ухудшаются память и концентрация внимания. Также могут появиться сонливость на рабочем месте и бессонница", — отметила она.

При перегрузе нервная система истощается и возрастает возбуждение, в результате человек становится вспыльчивым, обидчивым и восприимчивым. Он не может правильно понять, что от него хотят окружающие, и поэтому начинает агрессивно реагировать. Если отсутствие отпуска связано с большой психоэмоциональной нагрузкой, то организм возьмёт своё и заболеет, подчеркнула Наумова.

"Он заставит принять горизонтальное положение. Нужно дружить со своим организмом и вовремя отдыхать, ездить в отпуск. Важно давать себе набираться сил, чтобы плодотворно работать, а не болеть", — заключила психолог в беседе с "Вечерней Москвой".