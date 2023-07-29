10 фото котиков, готовых уснуть где угодно, и вы ни за что не догадаетесь, где именно
Эти пушистики известны своей любовью поспать. Но мало кто знает, что в своей страсти дать храпака усатые могут устроить ночлег буквально где угодно. Не верите? Собрали 10 фотодоказательств.
"Это Кендрик, он обожает спать вот так", — probablywitchcraft.
Фото © Reddit / probablywitchcraft
"Один из наших котов спит только в игрушечной ванночке моей дочери", — jaymae77.
Фото © Reddit / jaymae77
"Наш кот любит спать в моих штанах!" — Quarterscale.
Фото © Reddit / Quarterscale
"Мой кот спит сидя", — salmondy.
Фото © Reddit / salmondy
"На улице очень жарко, поэтому продавщица разрешает котятам заходить в магазин и спать на морозилке", — Swerwin.
Фото © Reddit / Swerwin
"Идеальный сон, идеальная кровать, идеальный вид", — 5_Frog_Margin.
Фото © Reddit / 5_Frog_Margin
"Типичный сон моего кота", — Radish00.
Фото © Reddit / Radish0
"Два главных мужчины в моей жизни задремали", — SilkySyl.
Фото © Reddit / SilkySyl
"Каждый день Момо ноет, чтобы мой парень положил его в свой "гамак", чтобы тот смог поспать", — ladymistborn.
Фото © Reddit / ladymistborn
"Отличное место, чтобы подремать", — Fintastic257.
Фото © Reddit / Fintastic257
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Fintastic257, probablywitchcraft