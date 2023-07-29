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29 июля, 12:00

10 фото котиков, готовых уснуть где угодно, и вы ни за что не догадаетесь, где именно

Эти пушистики известны своей любовью поспать. Но мало кто знает, что в своей страсти дать храпака усатые могут устроить ночлег буквально где угодно. Не верите? Собрали 10 фотодоказательств.

"Это Кендрик, он обожает спать вот так", — probablywitchcraft.

Фото © Reddit / probablywitchcraft

Фото © Reddit / probablywitchcraft

"Один из наших котов спит только в игрушечной ванночке моей дочери", — jaymae77.

Фото © Reddit / jaymae77

Фото © Reddit / jaymae77

"Наш кот любит спать в моих штанах!" Quarterscale.

Фото © Reddit / Quarterscale

Фото © Reddit / Quarterscale

"Мой кот спит сидя", — salmondy.

Фото © Reddit / salmondy

Фото © Reddit / salmondy

"На улице очень жарко, поэтому продавщица разрешает котятам заходить в магазин и спать на морозилке", — Swerwin.

Фото © Reddit / Swerwin

Фото © Reddit / Swerwin

"Идеальный сон, идеальная кровать, идеальный вид", 5_Frog_Margin.

Фото © Reddit / 5_Frog_Margin

Фото © Reddit / 5_Frog_Margin

"Типичный сон моего кота", — Radish00.

Фото © Reddit / Radish0

Фото © Reddit / Radish0

"Два главных мужчины в моей жизни задремали", — SilkySyl.

Фото © Reddit / SilkySyl

Фото © Reddit / SilkySyl

"Каждый день Момо ноет, чтобы мой парень положил его в свой "гамак", чтобы тот смог поспать", — ladymistborn.

Фото © Reddit / ladymistborn

Фото © Reddit / ladymistborn

"Отличное место, чтобы подремать", — Fintastic257.

Фото © Reddit / Fintastic257

Фото © Reddit / Fintastic257

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / Fintastic257, probablywitchcraft

Сергей Трофимов
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