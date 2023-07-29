Россияне предложили варианты, как быть с нечистоплотными собачниками

Более половины (52%) россиян за то, чтобы штрафовать хозяев собак за отказ убирать их экскременты на улице. Суммы должны быть достаточно серьёзными, чтобы было неповадно нарушать, уверены участники опроса, проведённого КП.

49% респондентов считают, что таких хозяев необходимо привлекать к общественным работам. А 30% участников исследования видят решение проблемы в создании спецплощадок для выгула. Они также отметили, что нужны автоматы с пакетиками и урны, чтобы было проще убирать за животными.

"Начинать нужно с того, чтобы обеспечить мусорные площадки, площадки для выгула, возможность здесь же взять (купить) совочек/пакет и убрать. Таким образом и можно будет привить чистоту, порядок и уход", — приводит слова одного из опрошенных kp.ru.

8% опрошенных верят в силу социальной рекламы. 7% считают, что у безответственных хозяев надо забирать питомца. 4% удивились: зачем убирать, ведь "кучки — это естественно". По их мнению, люди не должны убирать за животными, так как грязь от собак исчезнет за три дня. В опросе участвовало 9100 человек.